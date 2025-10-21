Raspisane dve poternice i jedna aktivna policijska potraga: Vuk iz Obrenovca ima podeblji kriminalni dosije

Vuk M. (39), koji je izbo bivšu partnerku Kristinu P. (28) u Obrenovcu, kako se saznaje, ima podeblji kriminalni dosije i istoriju nasilja.

Podsetimo, on je u utorak ujutru nasilno upao u kuću u kojoj je bila Kristina koja je čuvala dete svoje prijateljice. Zajedno sa njom bilo je i jednogodišnje dete koje ima iz vanbračne zajednice sa Vukom. Vuk je već bio prijavljivan policiji. Pre nepunih mesec dana protiv njega je podneta prijava zbog ugrožavanja sigurnosti i krađe, jer je, kako su i iz Ministarstva unutrašnjih poslova saopštili, 29. septembra upao u Kristininu kuću, pretio joj i ukrao snimač za