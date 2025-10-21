Raspisane dve poternice i jedna aktivna policijska potraga: Vuk iz Obrenovca ima podeblji kriminalni dosije

Mondo pre 50 minuta  |  Uroš Matejić
Raspisane dve poternice i jedna aktivna policijska potraga: Vuk iz Obrenovca ima podeblji kriminalni dosije

Vuk M. (39), koji je izbo bivšu partnerku Kristinu P. (28) u Obrenovcu, kako se saznaje, ima podeblji kriminalni dosije i istoriju nasilja.

Podsetimo, on je u utorak ujutru nasilno upao u kuću u kojoj je bila Kristina koja je čuvala dete svoje prijateljice. Zajedno sa njom bilo je i jednogodišnje dete koje ima iz vanbračne zajednice sa Vukom. Vuk je već bio prijavljivan policiji. Pre nepunih mesec dana protiv njega je podneta prijava zbog ugrožavanja sigurnosti i krađe, jer je, kako su i iz Ministarstva unutrašnjih poslova saopštili, 29. septembra upao u Kristininu kuću, pretio joj i ukrao snimač za
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Maloletnici presreli dečaka i uz pretnju nožem mu uzeli novac, a zatim ga tukli

Maloletnici presreli dečaka i uz pretnju nožem mu uzeli novac, a zatim ga tukli

NoviSad.com pre 1 sat
Ovo je istorija nasilja pomahnitalog obrenovčanina: Krio se i od suda i od policije, ranije osuđivan!

Ovo je istorija nasilja pomahnitalog obrenovčanina: Krio se i od suda i od policije, ranije osuđivan!

Kurir pre 1 sat
Uhapšen Vranjanac: Osumnjičen za krađu opreme sportskog udruženja

Uhapšen Vranjanac: Osumnjičen za krađu opreme sportskog udruženja

Vranje news pre 3 sata
Za nasilnikom iz Obrenovca bila raspisana poternica, odmah ide u zatvor: Oglasio se MUP posle hapšenja Vuka M. On i ranije…

Za nasilnikom iz Obrenovca bila raspisana poternica, odmah ide u zatvor: Oglasio se MUP posle hapšenja Vuka M. On i ranije ugrožavao ženu!

Kurir pre 3 sata
Hapšenje dilera u Subotici Policija mu u stanu pronašla kilu droge

Hapšenje dilera u Subotici Policija mu u stanu pronašla kilu droge

Alo pre 3 sata
Uhapšen Subotičanin zbog sumnje na trgovinu drogom

Uhapšen Subotičanin zbog sumnje na trgovinu drogom

Politika pre 3 sata
Uhapšen Subotičanin zbog sumnje na trgovinu drogom

Uhapšen Subotičanin zbog sumnje na trgovinu drogom

RTV pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Ministarstvo unutrašnjih poslovaObrenovac

Zabava, najnovije vesti »

"Prijavilo se više od 400 muzičara": Borko Radivojević raspisao konkurs, pa ostao u šoku: "Čeka nas najteži deo"

"Prijavilo se više od 400 muzičara": Borko Radivojević raspisao konkurs, pa ostao u šoku: "Čeka nas najteži deo"

Blic pre 11 minuta
"On nije jedini, samo se zalomilo na njemu": Goga Sekulić o slučaju Vujadina Savića i transrodne osobe: "Žao mi je Mirke i…

"On nije jedini, samo se zalomilo na njemu": Goga Sekulić o slučaju Vujadina Savića i transrodne osobe: "Žao mi je Mirke i dece" (video)

Blic pre 6 minuta
"Došlo kekino zlato": Luna Đogani pokazala kako provodi vreme sa Adamovim sinom - mala Mia se ne odvaja od Lava (foto)

"Došlo kekino zlato": Luna Đogani pokazala kako provodi vreme sa Adamovim sinom - mala Mia se ne odvaja od Lava (foto)

Blic pre 16 minuta
Iza ove slike bolesnog dečaka krije se horor istina: "Pošaljite mi zagrljaj"

Iza ove slike bolesnog dečaka krije se horor istina: "Pošaljite mi zagrljaj"

Blic pre 46 minuta
Uoči venčanja saznala da je budući muž vara a: onda organizovala intimne odnose sa njim i ljubavnicom: "u postelji gola sa…

Uoči venčanja saznala da je budući muž vara a: onda organizovala intimne odnose sa njim i ljubavnicom: "u postelji gola sa njima nisam ništa osećala"

Blic pre 26 minuta