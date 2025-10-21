Hana Ikodinović ukrala šou, popela se na binu, a tu je i testera: Usnimili smo i reakciju Natašine majke (Video)

Mondo pre 47 minuta  |  Marina Cvetković,
Hana Ikodinović ukrala šou, popela se na binu, a tu je i testera: Usnimili smo i reakciju Natašine majke (Video)

Sve je prštalo od emocija na događaju koji je organizovala Nataša Bekvalac povodom predstavljanja 10 novih pesama upakovanih u album simboličnog naziva "MAMA".

Nataša je izvela par pesama na oduševljenje prisutnih, a zatvorenu belu haljinu sa kapuljačom s početka promocije, zamenila je krinolinom sa bretelama za scenu. U jednom trenutku, na njeno veliko iznenađenje na bini joj se pridružila i ćerka Hana, koja je od tog trenutka ukrala šou! Na bini su se nalazile torta i testera, kao u jednom od Natašinih novih spotova. Pogledajte lavinu emocija i oduševljenje u publici: Ekipa MONDA uspela je da usnimi vidno emotivnu,
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Ćerka Nataše Bekvalac u stilu holivudske dive: Hana ukrala šou na promociji albuma svoje majke FOTO

Ćerka Nataše Bekvalac u stilu holivudske dive: Hana ukrala šou na promociji albuma svoje majke FOTO

Nova pre 47 minuta
Nataša Bekvalac okupila estradu! Poznati se sjatili na promociju njenog albuma, a ova muzička zvezda je najavila veliki…

Nataša Bekvalac okupila estradu! Poznati se sjatili na promociju njenog albuma, a ova muzička zvezda je najavila veliki povratak: Evo ko je sve došao

Kurir pre 2 minuta
Utegnuta u kratku haljinu! Aleksandra Prijović mesec i po dana nakon porođaja izgleda ovako: "Zaplakala sam" (video)

Utegnuta u kratku haljinu! Aleksandra Prijović mesec i po dana nakon porođaja izgleda ovako: "Zaplakala sam" (video)

Alo pre 47 minuta
Poznati se okupili na promociji Nataše Bekvalac, Hana i Katja u centru pažnje

Poznati se okupili na promociji Nataše Bekvalac, Hana i Katja u centru pažnje

Hello pre 52 minuta
Kumovi Pejović i Aleksandra Prijović uživaju, a njih vešto izbegli: Izignorisao pevačicu, ona bivšeg saradnika (Video)

Kumovi Pejović i Aleksandra Prijović uživaju, a njih vešto izbegli: Izignorisao pevačicu, ona bivšeg saradnika (Video)

Mondo pre 1 sat
Prijin trik koji sužava struk: Jednostavno, a efektno kao ništa što ste probali do sada FOTO

Prijin trik koji sužava struk: Jednostavno, a efektno kao ništa što ste probali do sada FOTO

Story pre 1 sat
Poznati se sjatili na natašinoj promociji! Ćerke u centru pažnje, sestre Bekvalac oduvale elegancijom (foto)

Poznati se sjatili na natašinoj promociji! Ćerke u centru pažnje, sestre Bekvalac oduvale elegancijom (foto)

Alo pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Nataša Bekvalac

Zabava, najnovije vesti »

Đorđe David izviždan na koncertu u Somboru, publika mu okrenula leđa i otišla s platoa ispred bine (VIDEO)

Đorđe David izviždan na koncertu u Somboru, publika mu okrenula leđa i otišla s platoa ispred bine (VIDEO)

Danas pre 43 minuta
Šok svađa Maje i Aneli! Leti perje: Napala je, pa nastao opšti haos

Šok svađa Maje i Aneli! Leti perje: Napala je, pa nastao opšti haos

Blic pre 12 minuta
Tijana Dapčević isprozivala kolege sa estrade: Ovako ih je potkačila javno, pa poručila: "Iz nekih selo nikad nije izašlo"

Tijana Dapčević isprozivala kolege sa estrade: Ovako ih je potkačila javno, pa poručila: "Iz nekih selo nikad nije izašlo"

Blic pre 47 minuta
"Kad si Prestala da me: Voliš?" Janjuš nikad emotivnije se obratio Aneli, nije znala šta ju je snašlo, Luka počeo da menja boje…

"Kad si Prestala da me: Voliš?" Janjuš nikad emotivnije se obratio Aneli, nije znala šta ju je snašlo, Luka počeo da menja boje

Blic pre 2 minuta
"Kakav dan je iza mene, kakva radost": Toni ni reč o rođenju unuke, a Dragana ne prestaje sa veseljem: "Ljudi, ja sam…

"Kakav dan je iza mene, kakva radost": Toni ni reč o rođenju unuke, a Dragana ne prestaje sa veseljem: "Ljudi, ja sam Ksenijina baka!"

Blic pre 27 minuta