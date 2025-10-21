Srbija između čekića i nakovnja: Zabranom tranzita ruskog gasa kroz teritoriju EU nad Srbijom podiže energetsku gvozden

Mondo pre 24 minuta  |  Promo
Srbija između čekića i nakovnja: Zabranom tranzita ruskog gasa kroz teritoriju EU nad Srbijom podiže energetsku gvozden

Nova odluka Evropske unije da do 2026. godine zabrani ne samo uvoz ruskog gasa u zemlje članice, već i njegov tranzit ka trećim zemljama, mogla bi ozbiljno da poremeti snabdevanje gasom u regionu.

U tom smislu, Srbija bi mogla da se nađe u, kako kažu zvaničnici, "katastrofalnoj" situaciji. Ministar finansija Siniša Mali, koji je sa predsednikom Vučićem prisustvovao sastanku u Budimpešti, upozorio je da se Srbija suočava sa dvostrukim udarom sankcijama na uvoz sirove nafte i mogućim prekidom dotoka ruskog gasa. Srbija godišnje troši oko tri milijarde kubnih metara gasa. Rusija je najvažniji partner Srbije, iz te zemlje uvozi se oko 2,2 milijarde kubnih metara
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Odluka Brisela o ruskom gasu ruši EU i ne obavezuje - nikoga!

Odluka Brisela o ruskom gasu ruši EU i ne obavezuje - nikoga!

Sputnik pre 9 minuta
Srbija između čekića i nakovnja: Zabranom tranzita ruskog gasa kroz teritoriju EU nad Srbijom podiže energetsku gvozdenu zavesu…

Srbija između čekića i nakovnja: Zabranom tranzita ruskog gasa kroz teritoriju EU nad Srbijom podiže energetsku gvozdenu zavesu

Kurir pre 1 sat
Stručnjak za energetiku: Zabrana tranzita ruskog gasa kroz EU od 2026. ostavlja Srbiju bez dovoljnih količina gasa

Stručnjak za energetiku: Zabrana tranzita ruskog gasa kroz EU od 2026. ostavlja Srbiju bez dovoljnih količina gasa

Serbian News Media pre 1 sat
Evo kako će Srbija da trpi ukoliko ne dođe do sastanka Putina i Trampa: Situacija se dodatno zakomplikovala

Evo kako će Srbija da trpi ukoliko ne dođe do sastanka Putina i Trampa: Situacija se dodatno zakomplikovala

Kurir pre 1 sat
Upitan položaj Srbije nakon odluke EU o zabrani uvoza ruskog gasa

Upitan položaj Srbije nakon odluke EU o zabrani uvoza ruskog gasa

Slobodna Evropa pre 1 sat
Ruski stručnjak: Nove mere EU neće lišiti Srbiju ruskog gasa, postoji jedna opcija, ali U teoriji

Ruski stručnjak: Nove mere EU neće lišiti Srbiju ruskog gasa, postoji jedna opcija, ali U teoriji

Blic pre 2 sata
Zdravković: Odluka o obustavi ruskog gasa nepovoljna za Srbiju, loša i za Evropsku uniju

Zdravković: Odluka o obustavi ruskog gasa nepovoljna za Srbiju, loša i za Evropsku uniju

Euronews pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Evropska UnijaEURusijaBudimpeštaSiniša Malinafta

Ekonomija, najnovije vesti »

Mogu li zbog NIS-a i Dina kartica i NBS da završe pod sankcijama SAD?

Mogu li zbog NIS-a i Dina kartica i NBS da završe pod sankcijama SAD?

Danas pre 10 minuta
„Moramo ojačati sistem“: U Srbiji od siromaštva najugroženiji deca i stariji

„Moramo ojačati sistem“: U Srbiji od siromaštva najugroženiji deca i stariji

Danas pre 1 sat
Sumrak i u nemačkim automobilskim gradovima

Sumrak i u nemačkim automobilskim gradovima

N1 Info pre 34 minuta
Odluka Brisela o ruskom gasu ruši EU i ne obavezuje - nikoga!

Odluka Brisela o ruskom gasu ruši EU i ne obavezuje - nikoga!

Sputnik pre 9 minuta
Hanfa o slučaju Dalić: Postupit ćemo u skladu sa zakonskim ovlastima

Hanfa o slučaju Dalić: Postupit ćemo u skladu sa zakonskim ovlastima

SEEbiz pre 29 minuta