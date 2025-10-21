Srbija između čekića i nakovnja: Zabranom tranzita ruskog gasa kroz teritoriju EU nad Srbijom podiže energetsku gvozden

Nova odluka Evropske unije da do 2026. godine zabrani ne samo uvoz ruskog gasa u zemlje članice, već i njegov tranzit ka trećim zemljama, mogla bi ozbiljno da poremeti snabdevanje gasom u regionu.

U tom smislu, Srbija bi mogla da se nađe u, kako kažu zvaničnici, "katastrofalnoj" situaciji. Ministar finansija Siniša Mali, koji je sa predsednikom Vučićem prisustvovao sastanku u Budimpešti, upozorio je da se Srbija suočava sa dvostrukim udarom sankcijama na uvoz sirove nafte i mogućim prekidom dotoka ruskog gasa. Srbija godišnje troši oko tri milijarde kubnih metara gasa. Rusija je najvažniji partner Srbije, iz te zemlje uvozi se oko 2,2 milijarde kubnih metara