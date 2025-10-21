Šta zabrana uvoza ruskog gasa konretno znači za Srbiju? Sve o uredbi koju je Savet EU usvojio, ne piše se dobro

Mondo pre 22 minuta  |  Marina Letić
Šta zabrana uvoza ruskog gasa konretno znači za Srbiju? Sve o uredbi koju je Savet EU usvojio, ne piše se dobro

Vest da je Savet Evropske unije usvojio juče pregovarački stav o predlogu uredbe kojom se postepeno ukida uvoz ruskog prirodnog gasa, proširila se i na Srbiju, koja je pred velikim izazovom.

Uredba je inače ključni deo plana REPowerEU za okončanje energetske zavisnosti od Rusije. Evropski parlament sada mora da usvoji svoj stav o predlogu uredbe, a nakon toga će početi pregovori o konačnoj verziji među Savetom, Evropskim parlamentom i Evropskom komisijom. Nova pravila predviđaju potpunu zabranu uvoza ruskog gasa, uključujući i LNG, od 1. januara 2028. godine, uz prelazni period za postojeće ugovore, a ona će pogoditi i Srbiju kao zemlju koja dobija gas
