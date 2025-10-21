Sanae Takaići nova premijerka Japana, prva žena na toj funkciji

NIN pre 2 sata  |  FoNet
Sanae Takaići nova premijerka Japana, prva žena na toj funkciji

Japanski parlament izabrao je danas Sanae Takaići za predsednicu Vlade, prvu ženu na toj funkciji u istoriji Japana.

Koalicija Liberalno-demokratske partije sa desničarskom strankom Japanska inovaciona partija obezbedila je premijersku funkciju Takači, jer opozicija nije bila ujedinjena, javlja AP. Međutim, Takaićina alijansa nema većinu ni u jednom domu parlamenta i moraće da pridobije druge opozicione grupe kako bi donela zakone. Takači, prema pisanju AP, iako je prva žena na toj funciji, ne pokazuje spremnost da promoviše rodnu ravnopravnost ili raznolikost. Sanae Takaići
