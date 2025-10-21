Japan dobio prvu ženu na premijerskoj poziciji, berze rekordno porasle

Koalicioni dogovor liberalno-demokratske partije i desnice

Japansko berzansko tržište dostiglo je rekordan nivo, nakon što je Sanae Takaiči izabrala za prvu premijerku u istoriji Japana. Takaiči je dobila 237 glasova u donjem domu parlamenta od ukupno 465 poslanika. To joj je obezbedilo mesto 104. premijera Japana, zahvaljujući koalicionom dogovoru između vladajuće Liberalno-demokratske partije (LDP) i desničarske partije Japan Innovation. Kasnije je potvrđena i u gornjem domu i svečano položila zakletvu u utorak, prenosi