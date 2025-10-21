Ursula fon der Lajen: Nova premijerka Japana stvara istoriju

Beta pre 3 sata

 Sanae Takaiči ulazi u istoriju kao prva žena na čelu Vlade Japana, izjavila je danas predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen (von der Leyen).

"Kao prva žena premijer Japana, Vi stvarate istoriju. Radujem se bliskoj saradnji sa Vama na daljem produbljivanju jedinstvenog partnerstva EU i Japana", napisala je ona na platformi Iks (X).

Japanski parlament izabrao je jutros ultrakonzervativnu Takaiči za prvu predsednicu Vlade te zemlje, nakon što je njena Liberalno-demokratska partija (LDP) sklopila sporazum sa desničarskom strankom JIP.

Ona je pri potpisivanju sporazuma sa liderom JIP Osake Horofumijem Jošimurom izjavila da je "politička stabilnost sada od suštinskog značaja".

(Beta, 21.10.2025)

Ključne reči

EUEvropska komisijaJapan

