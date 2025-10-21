Nariškin: NATO sprema Evropu za rat sa Rusijom

Politika pre 1 sat
Nariškin: NATO sprema Evropu za rat sa Rusijom

SVR Rusije, Evropa ubrzano militarizuje proizvodnju po diktatu NATO-a

SAMARKAND – Evropske zemlje članice NATO-a aktivno se pripremaju za mogući rat sa Rusijom, izjavio je direktor Spoljne obaveštajne službe (SVR) Rusije Sergej Nariškin na sastanku Saveta šefova bezbednosnih agencija i specijalnih službi država Zajednice nezavisnih država (ZND) u Samarkandu. „Svakako vidimo naše evropske saveznike u NATO-u kako se spremaju za rat sa našom zemljom. Postavljen je zadatak da se brzo obezbede svim potrebnim resursima Snagama za
Sputnik pre 5 minuta
RTV pre 24 minuta
Vesti online pre 54 minuta
Vesti online pre 49 minuta
Kurir pre 1 sat
Ključne reči

NATORusija

