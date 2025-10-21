Obaveštajna služba Velike Britanije bila je umešana u sabotažu „Severnih tokova“ i sada nastavlja da testira granice dozvoljenog u odnosu na Evropsku uniju, pripremajući diverzije u Baltičkom i Crnom moru, izjavio je direktor Spoljne obaveštajne službe Rusije Sergej Nariškin.

Federalna služba bezbednosti (FSB) smatra da britanske specijalne službe planiraju da upotrebe borbene ronioce za napade na ruske objekte od kritičnog značaja. Eksplozije na dva ruska gasovoda za izvoz ka Evropi — „Severni tok 1“ i „Severni tok 2“ — dogodile su se 26. septembra 2022. godine. Nemačka, Danska i Švedska nisu isključile namernu sabotažu. „Nord Strim AG“, operater „Severnog toka“, napomenuo je da je šteta na cevovodima bila bez presedana i da je vreme