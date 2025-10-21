Kako bez ruskog gasa: Računamo na ove dve zemlje

Savet Evropske unije nedavno je usvojio pregovarački stav o predlogu uredbe kojom se postepeno ukida uvoz ruskog prirodnog gasa, što je ključni deo plana REPowerEU za smanjenje energetske zavisnosti EU od Rusije. Evropski parlament sada treba da usvoji svoj stav, nakon čega će početi pregovori između Saveta, Evropskog parlamenta i Evropske komisije o konačnoj verziji uredbe.

Nova pravila predviđaju potpunu zabranu uvoza ruskog gasa, uključujući i LNG, od 1. januara 2028. godine, uz prelazni period za postojeće ugovore. Ova uredba direktno pogađa i Srbiju, koja dobija gas iz Rusije preko teritorije EU, prvenstveno Bugarske. Uvoz ruskog gasa u EU biće zabranjen već od 1. januara 2026. godine, ali kratkoročni ugovori potpisani pre 17. juna 2025. moći će da traju do 17. juna 2026, dok dugoročni ugovori važe do 1. januara 2028. U svetlu