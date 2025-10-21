Đurić u UN: Prava Srba na Kosovu se sistematski uništavaju

Ministar spoljnih poslova Marko Đurić danas je na sednici Saveta bezbednosti ujedinjenih nacija o Rezoluciji 1244 izjavio da se prava Srba na Kosovu i Metohiji ne samo zanemaruju, već se sistematski uništavaju.

Đurić je rekao da Srbija duboko ceni ulogu UNMIK i da njegov mandat ne sme biti doveden u pitanje, ali da izveštaj ne odražava u potpunosti tragediju koja se odvija, jer srpske porodice žive u strahu. On je rekao da se na Kosovu sprovode etnički motivisani napadi, sistematski progon, nekontrolisano nasilje, napadi na crkve i manastire, kao i da je Priština zatvorila 128 institucija koje posluju u sistemu Srbije u mestima sa srpskom većinom i da je na delu etničko