UNMIK pozvao Srbiju i Kosovo da procesuiraju odgovorne za napad u Banjskoj

Misija privremene administracije Ujedinjenih nacija na Kosovu (UNMIK) apelovala je na sve nadležne institucije u Beogradu i Prištini da procesuiranju odgovorne za napad u selu Banjska na severu Kosova.

To se, između ostalog, navodi u izveštaju UNMIK-a koji je u Savetu bezbednosti UN predstavio zamenik specijalnog predstavnika i vršilac dužnosti šefa te međunarodne misije na Kosovu Milbert Dongdžun Šin u utorak, 21. oktobra. "Prošle su dve godine od bezbednosnog incidenta u Banjskoj. Pozivamo sve nadležne institucije u Beogradu i Prištini da počinioce privedu pravdi", rekao je Šin. U septembru 2023. godine, naoružana grupa Srba napala kosovsku policiju, ubivši