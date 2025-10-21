“Čuo sam iz pouzdanih izvora da je Tito hteo da me ubije”

Matija Bećković o razgovorima sa Milovanom Đilasom - 2. DEO

Matije Bećkovića u novoj knjizi “Moj drug Đido”, koja ovih dana izlazi u izdanju Vukotić medija stavlja tačku na istoriju jednog doba, jednog prijateljstva, i jedne – zajedničke sudbine. Uz dozvolu izdavača prenosimo najzanimljivije delove. PRVI DEO PROČITAJTE OVDE U prvoj delegaciji Saveza književnika Jugoslavije, koja je nekim povodom išla u Sofiju, bio je i – Ivo Andrić. U delegaciji su bili sve sami prvoborci sa spomenicama, Radovan Zogović, Skender Kulenović,