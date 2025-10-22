Dobrić spreman za Baskoniju! VIDEO

B92 pre 1 sat
Dobrić spreman za Baskoniju! VIDEO

Ognjen Dobrić trenirao je pred meč sa Baskonijom pa će Crvena zvezda biti jača za svog reprezentativca u četvrtak.

Reprezentativac Srbije će zaigrati prvi put ove sezone, nakon što je povredio skoči zglob na Evrobasketu. Dobrićev povratak predstavlja veliko pojačanje za tim, koji će pokušati da nastavi niz pobeda i u narednim kolima Evrolige. "Blizu sam, jako sam blizu. Zato sam i trenirao naporno svih ovih dana. Preskočio sam utakmicu sa Ilirijom, iako sam bio zdrav za nju. Ali tako smo odlučili i bliži sam povratku u Evroligi. Sada sam zdrav, to je najbitnije. Tu sam šta god
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Dončić uzalud dominirao – Lejkersi pali na domaćem parketu!

Dončić uzalud dominirao – Lejkersi pali na domaćem parketu!

Vesti online pre 3 sata
Oklahoma posle dva produžetka pobedila Hjuston na startu NBA lige

Oklahoma posle dva produžetka pobedila Hjuston na startu NBA lige

Sportski žurnal pre 5 sati
Golden Stejt savladao la Lejkerse, Jezerdžijama malo i 43 Lukina poena

Golden Stejt savladao la Lejkerse, Jezerdžijama malo i 43 Lukina poena

Sportski žurnal pre 5 sati
Dončić kao Kobi VIDEO

Dončić kao Kobi VIDEO

B92 pre 4 sati
Dva produžetka u Oklahomi - Šej sačuvao šampiona od strašnog Šenguna VIDEO

Dva produžetka u Oklahomi - Šej sačuvao šampiona od strašnog Šenguna VIDEO

B92 pre 4 sati
Veliko priznanje za Topića uoči starta sezone (VIDEO)

Veliko priznanje za Topića uoči starta sezone (VIDEO)

Danas pre 5 sati
(VIDEO) Dončić ne može sam, Golden Stejt srušio Lejkerse

(VIDEO) Dončić ne može sam, Golden Stejt srušio Lejkerse

Sport klub pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalKošarkaTenisCrvena ZvezdaEvroligaB92Ognjen Dobrić

Sport, najnovije vesti »

Težak povratak iz NBA - Čančar nije više član Olimpije Milano

Težak povratak iz NBA - Čančar nije više član Olimpije Milano

RTS pre 33 minuta
Roman Abramovič se na „velika vrata“ vraća u fudbal?

Roman Abramovič se na „velika vrata“ vraća u fudbal?

Danas pre 23 minuta
Saša Obradović: Baskonija ima način igre koji Zvezdi ne odgovara

Saša Obradović: Baskonija ima način igre koji Zvezdi ne odgovara

Radio sto plus pre 8 minuta
Obradović: Ne smemo da se opustimo protiv Baskonije, moramo da kontrolišemo euforiju

Obradović: Ne smemo da se opustimo protiv Baskonije, moramo da kontrolišemo euforiju

Sportski žurnal pre 13 minuta
Brđović: Dobar rezultat pred revanš

Brđović: Dobar rezultat pred revanš

Sportski žurnal pre 13 minuta