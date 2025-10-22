Dobrić spreman za Baskoniju! VIDEO

Ognjen Dobrić trenirao je pred meč sa Baskonijom pa će Crvena zvezda biti jača za svog reprezentativca u četvrtak.

Reprezentativac Srbije će zaigrati prvi put ove sezone, nakon što je povredio skoči zglob na Evrobasketu. Dobrićev povratak predstavlja veliko pojačanje za tim, koji će pokušati da nastavi niz pobeda i u narednim kolima Evrolige. "Blizu sam, jako sam blizu. Zato sam i trenirao naporno svih ovih dana. Preskočio sam utakmicu sa Ilirijom, iako sam bio zdrav za nju. Ali tako smo odlučili i bliži sam povratku u Evroligi. Sada sam zdrav, to je najbitnije. Tu sam šta god