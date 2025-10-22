Turisti pohrlili: Posle "pljačke veka" ponovo otvorena vrata Luvra FOTO

Turisti pohrlili: Posle "pljačke veka" ponovo otvorena vrata Luvra FOTO

Vrata Luvra su od jutros su ponovo otvorena za posetioce, prvi put od pljačke koja se dogodila u nedelju, kada su četiri provalnika ukrala osam dragocenosti, pričinivši štetu procenjenu na 88 miliona evra.

Već od 09 sati ujutro, u uobičajeno vreme otvaranja, prvi posetioci su počeli da ulaze u najposećeniji muzej na svetu, prenosi Figaro. Galerija Apolona, gde je izvršena pljačka i dalje je zatvorena za posetioce. Osobe koje čekaju ispred ulaza imaju unapred kupljene karte. "Muzej je bio rasprodat za celu nedelju. Posetioci koji nisu mogli da uđu zbog iznendanog zatvaranja mogli su da zatraže povraćaj novca. Malo je verovatno da još mogu da kupe karte", rekao je
