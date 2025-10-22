CLS: Javna komunalna preduzeća u Beogradu duguju dobavljačima 19 milijardi dinara,kritična situacija

Beta pre 29 minuta

Javna komunalna preduzeća u Beogradu trenutno duguju dobavljačima 19 milijardi dinara, saopštio je danas Centar za lokalnu samoupravu (CLS).

"Od 19 milijardi duga, 11 milijardi je u roku, a čak osam van roka dospeća, prema ekskluzivnim informacijama Centra za lokalnu samoupravu, a na ovu cifru treba dodati i iznos koji duguju sekretarijati i direkcija", rekao je direktor CLS Nikola Jovanović.

Prema njegovim rečima aktuelna gradska uprava je trenutno "najveći generator ekonomske krize".

"Situacija u gradu je kritična i da Beogradu se već naredne godine može dogoditi potpuna paraliza, ukoliko se dramatično ne promeni sistem upravljanja, eliminiše korupcija i pristupi profesionalizaciji menadžmenta javnih komunalnih preduzeća", naveo je Jovanović.

(Beta, 22.10.2025)

