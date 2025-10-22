CLS: Gradska preduzeća duguju 19 milijardi dinara, kritična situacija

N1 Info pre 16 minuta  |  N1 Beograd
Javna komunalna preduzeća u Beogradu trenutno duguju dobavljačima 19 milijardi dinara, što je neslavan rekord u glavnom gradu i apsolutno nepodnošljiva situacija za privatni sektor, izjavio je jutros Nikola Jovanović, direktor Centra za lokalnu samoupravu.

Od 19 milijardi duga, 11 milijardi je u roku, a čak osam van roka dospeća, prema ekskluzivnim informacijama Centra za lokalnu samoupravu, a na ovu cifru treba dodati i iznos koji duguju sekretarijati i direkcija, rekao je Jovanović. Sva preduzeća koja posluju sa gradom žale se da “nema para” i da ih gradska preduzeća teraju u bankrot i otpuštanje radnika, tako da je aktuelna gradska uprava trenutno najveći generator ekonomske krize, rekao je direktor CLS. Ponovo
