Dugovanja javnih preduzeća u Beogradu dostigla 19 milijardi dinara, Centar za lokalnu samoupravu upozorava na “kritičnu situaciju”

Dugovanja javnih komunalnih preduzeća u Beogradu prema dobavljačima iznose 19 milijardi dinara, što je, prema oceni Centra za lokalnu samoupravu (CLS), neslavan rekord i nepodnošljiva situacija za privatni sektor.

Direktor CLS-a, Nikola Jovanović, izjavio je jutros da je od ukupnog duga 11 milijardi dinara u roku, dok čak osam milijardi predstavlja dug van roka dospeća. Jovanović je naveo da se ovoj cifri mora dodati i iznos koji duguju gradski sekretarijati i direkcija. “Sva preduzeća koja posluju sa gradom žale se da ‘nema para’ i da ih gradska preduzeća teraju u bankrot i otpuštanje radnika, tako da je aktuelna gradska uprava trenutno najveći generator ekonomske krize,”
