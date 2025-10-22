Vremenska prognoza za sredu 22. oktobar: Danas jutro maglovito, tokom dana umereno oblačno

Beta pre 1 sat

U Srbiji će danas ujutro po kotlinama i visoravnima jugozapada zemlje biti magla, a tokom dana malo i umereno oblačno sa sunčanim intervalima, osim na jugozapadu, jugu i jugoistoku zemlje gde se uz više oblačnosti ponegde očekuje i slaba kiša, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije.

Duvaće slab i umeren vetar, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i jak južni i jugoistočni. Najniža temperatura kretaće se od dva do 11 stepeni, a najviša dnevna od 16 na istoku do 22 stepena na zapadu Srbije.

U Beogradu će biti malo i umereno oblačno sa sunčanim intervalima uz slab i umeren južni i jugoistočni vetar. Najniža temperatura će se kretati od 11 stepeni, a najviša dnevna oko 21 stepen.

(Beta, 22.10.2025)

RTV pre 1 sat
Banat

Beta pre 1 sat
RTV pre 1 sat
Radio 021 pre 1 dan
Radio 021 pre 1 dan
Subotica.com pre 1 dan