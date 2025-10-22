"Zna se kako to rade i pravoslavci": Vučić: Prvog novembra pokazaćemo pijetet prema žrtvama u skladu sa našom tradicijom

Predsednik Srbije i član Predsedništva Srpske napredne stranke (SNS) Aleksandar Vučić izjavio je večeras da će 1. novembra biti pokazan pijetet i poštovanje prema žrtvama pada nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu, ali u skladu sa našom tradicijom.

- Mi ćemo 1. novembra da pokažemo pijetet prema žrtvama, ne u kultističkim obredima kao neki drugi, nego ćemo da pokažemo poštovanje u skladu sa našom tradicijom. Zna se kako to rade i pravoslavci i katolici i svi drugi. Tako ćemo to da učinimo i ovog puta - rekao je Vučić u Zrenjaninu, na obeležavanju 17 godina od osnivanja Srpske napredne stranke (SNS). On je naveo da će tada biti pokazani i pažnja i zahtev za odgovornošću prema žrtvama i istakao da žrtve