MMF u Beogradu - budžet za 2026. glavna tema razgovora

Međunarodni monetarni fond (MMF) započinje danas u Beogradu drugu reviziju aktuelnog nefinansijskog aranžmana sa Srbijom u vidu Instrumenta za koordinaciju politika.

Glavna tema sastanka delegacije Ministarstva finansija koju predvodi resorni ministar Siniša Mali sa Misijom MMF-a na čijem je čelu Annette Kyobe biće budžet za 2026. godinu. Kako je Mali ranije istakao, Srbija će "deficit budžeta držati na nivou od tri odsto, što će omogućiti dalje smanjenje javnog duga". "To je naš cilj, uz dodatne investicije, rast penzija i poboljšanje životnog standarda građana", naglasio je ministar finansija. Da će budžet za sledeću godinu