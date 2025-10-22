MMF u Beogradu - budžet za 2026. glavna tema razgovora

Bloomberg Adria pre 36 minuta  |  Slađana Gavrić
MMF u Beogradu - budžet za 2026. glavna tema razgovora

Međunarodni monetarni fond (MMF) započinje danas u Beogradu drugu reviziju aktuelnog nefinansijskog aranžmana sa Srbijom u vidu Instrumenta za koordinaciju politika.

Glavna tema sastanka delegacije Ministarstva finansija koju predvodi resorni ministar Siniša Mali sa Misijom MMF-a na čijem je čelu Annette Kyobe biće budžet za 2026. godinu. Kako je Mali ranije istakao, Srbija će "deficit budžeta držati na nivou od tri odsto, što će omogućiti dalje smanjenje javnog duga". "To je naš cilj, uz dodatne investicije, rast penzija i poboljšanje životnog standarda građana", naglasio je ministar finansija. Da će budžet za sledeću godinu
Otvori na rs.bloombergadria.com

Povezane vesti »

Misija Međunarodnog monetarnog fonda od danas u Beogradu

Misija Međunarodnog monetarnog fonda od danas u Beogradu

RTV pre 56 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

MMFBudžetDeficitSiniša Mali

Ekonomija, najnovije vesti »

Ovo je iznos iznad kojeg se stanovi u Beogradu teško prodaju: Gde kvadrat ide i do 16.500 evra

Ovo je iznos iznad kojeg se stanovi u Beogradu teško prodaju: Gde kvadrat ide i do 16.500 evra

Forbes pre 56 minuta
Najveći pad cene zlata još od 2013. godine: Zašto metali naglo gube vrednost

Najveći pad cene zlata još od 2013. godine: Zašto metali naglo gube vrednost

Forbes pre 56 minuta
Plate tri puta veće nego u Evropi i svi troškovi pokriveni - mesečno mogu da uštede i do 2.000 dolara!

Plate tri puta veće nego u Evropi i svi troškovi pokriveni - mesečno mogu da uštede i do 2.000 dolara!

Kamatica pre 1 minut
Grčka sprema olakšice za sve već registrovane u EES sistem, a evo šta nas čeka na granici sa Mađarskom

Grčka sprema olakšice za sve već registrovane u EES sistem, a evo šta nas čeka na granici sa Mađarskom

Kamatica pre 26 minuta
Kineske gume su povoljne, ali imaju jednu ozbiljnu manu

Kineske gume su povoljne, ali imaju jednu ozbiljnu manu

Kamatica pre 31 minuta