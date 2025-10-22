Počeli zvanični razgovori misije MMF s delegacijom Srbije

Plenarnim sastankom, koji je danas održan u Narodnoj banci Srbije, počeli su zvanični razgovori predstavnika Republike Srbije s misijom Međunarodnog monetarnog fonda.

Delegaciju Srbije predvodi guverner Narodne banke Srbije i guverner Republike Srbije u Međunarodnom monetarnom fondu Jorgovanka Tabaković, a u razgovorima je učestvovao i prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali sa saradnicima, kao i predstavnik Ministarstva privrede. Siniša Mali je izjavio u razgovoru sa Misijom MMF-a u Beogradu da je srpska ekonomija ostala otporna uprkos globalnim izazovima i da je dalji cilj naše ekonomske politike da se zadrži