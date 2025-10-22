Mali sa Misijom MMF-a o sprovođenju aranžmana: Srpska ekonomija ostala otporna

Prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas u razgovoru sa Misijom MMF-a u Beogradu da je srpska ekonomija ostala otporna uprkos globalnim izazovima i da je dalji cilj naše ekonomske politike da se zadrži rast privrede i nizak udeo javnog duga u BDP-u.

Delegacija Ministarstva finansija, predvođena ministrom Malim, započela je danas razgovore sa Misijom Međunarodnog fonda koji predvodi Anet Kjobe. Predstavnici MMF-a boraviće u Beogradu do 30. oktobra, a u tom periodu će izvršiti drugu reviziju aktuelnog aranžmana Instrument za koordinaciju politika, saopštilo je ministarstvo. Prethodno je u junu ove godine okončano prvo razmatranje sprovođenja ovog aranžmana, Odlukom Odbora izvršnih direktora Međunarodnog