Ministar Mali sa delegacijom MMF-a: Srpska ekonomija ostala otporna

RTS pre 4 sati
Ministar Mali sa delegacijom MMF-a: Srpska ekonomija ostala otporna

Prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali izjavio je u razgovoru sa Misijom MMF-a u Beogradu da je srpska ekonomija ostala otporna uprkos globalnim izazovima i da je dalji cilj naše ekonomske politike da se zadrži rast privrede i nizak udeo javnog duga u BDP-u.

Delegacija Ministarstva finansija, predvođena ministrom Sinišom Malim, započela je razgovore sa Misijom Međunarodnog monetarnog fonda koju predvodi Anet Kjobe. Predstavnici MMF-a boraviće u Beogradu do 30. oktobra, a u tom periodu će izvršiti drugu reviziju aktuelnog aranžmana Instrument za koordinaciju politika, saopštilo je Ministarstvo finansija. Prethodno je u junu ove godine okončano prvo razmatranje sprovođenja ovog aranžmana, Odlukom Odbora izvršnih
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

“Ispunjeni svi zadati ciljevi” Mali s MMF o sprovođenju aranžmana: Srpska ekonomija ostala otporna

“Ispunjeni svi zadati ciljevi” Mali s MMF o sprovođenju aranžmana: Srpska ekonomija ostala otporna

Dnevnik pre 3 sata
Mali sa Misijom MMF-a o sprovođenju aranžmana: "Srpska ekonomija ostala otporna" FOTO

Mali sa Misijom MMF-a o sprovođenju aranžmana: "Srpska ekonomija ostala otporna" FOTO

B92 pre 3 sata
Mali sa MMF o sprovođenju aranžmana: Srpska ekonomija ostala otporna

Mali sa MMF o sprovođenju aranžmana: Srpska ekonomija ostala otporna

RTV pre 4 sati
Poznato do kada je misija u Beogradu! Mali sa MMF o sprovođenju aranžmana: "Srpska ekonomija ostala otporna"

Poznato do kada je misija u Beogradu! Mali sa MMF o sprovođenju aranžmana: "Srpska ekonomija ostala otporna"

Blic pre 4 sati
Počeli zvanični razgovori misije MMF s delegacijom Srbije

Počeli zvanični razgovori misije MMF s delegacijom Srbije

NIN pre 4 sati
Mali sa Misijom MMF-a o sprovođenju aranžmana: Srpska ekonomija ostala otporna

Mali sa Misijom MMF-a o sprovođenju aranžmana: Srpska ekonomija ostala otporna

Euronews pre 4 sati
Mali sa MMF o sprovođenju aranžmana: Srpska ekonomija ostala otporna

Mali sa MMF o sprovođenju aranžmana: Srpska ekonomija ostala otporna

Alo pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

MMFBDPSiniša Mali

Ekonomija, najnovije vesti »

Plenković: Sa restrukturiranjem vlasništva u NIS-u rešio bi se problem sankcija

Plenković: Sa restrukturiranjem vlasništva u NIS-u rešio bi se problem sankcija

Blic pre 1 sat
Siromaštvo na selu ima posledice na decu: To se vidi i u kasnijem školovanju i po zdravlju

Siromaštvo na selu ima posledice na decu: To se vidi i u kasnijem školovanju i po zdravlju

Danas pre 3 sata
Španski list: Vučić optužio opoziciju za pucnjavu na svog pristalicu

Španski list: Vučić optužio opoziciju za pucnjavu na svog pristalicu

N1 Info pre 6 minuta
Španski list: Vučić optužio opoziciju za pucnjavu na jednog njegovog pristalicu

Španski list: Vučić optužio opoziciju za pucnjavu na jednog njegovog pristalicu

Beta pre 16 minuta
Pokrajinski poslanik: Događaj u Ćacilendu šalje negativnu poruku stranim investitorima

Pokrajinski poslanik: Događaj u Ćacilendu šalje negativnu poruku stranim investitorima

Radio 021 pre 16 minuta