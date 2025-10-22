Borko Stefanović za „Danas“ iz Strazbura nakon zastrašujućeg izveštaja o Srbiji u Evropskom parlamentu

Danas pre 3 sata  |  Pero Jovović
Borko Stefanović za „Danas“ iz Strazbura nakon zastrašujućeg izveštaja o Srbiji u Evropskom parlamentu

Anketna komisija predstavila je danas izveštaj u Evropskom parlamentu o slučaju pada nadstrešnice u Novom Sadu u Srbiji, a sednici su prisustvovali i članovi srpske opozicije.

Borko Stefanović iz stranke Slobode i pravde koji je prisustvovao sednici za „Danas“ kaže da će režim u Srbiji odgovarati i biti kažnjen zbog progona neistomišljenika i smrti 16 ljudi u Novom Sadu. „Važno je da se razotkriva istina i da režim Aleksandra Vučića ne uspeva u nameri da zatvori Srbiju kao crnu kutiju i da radi bukvalno šta mu padne na pamet građanima Srbije. Važno je što je Anketna komisija predstavila ovaj zaista zastrašujući i otrežnjujući izveštaj
