Đilas poručio Vučiću: Direktno si ugrozio bezbednost Marinike Tepić i njene porodice

Predsednik Stranke slobode i pravde Dragan Đilas demantovao je danas navode predsednika Srbije Aleksandra Vučića da je narodna poslanica SSP Marinika Tepić snimala događaje ispred Skupštine minut pre nego što je krenula pucnjava, te poručio da samo sticajem srećnih okolnosti više hitaca koji su ispaljeni nisu pogodili nikoga od slučajnih prolaznika ili ljudi koji su ulazili u Skupštinu Srbije. „Aleksandre Vučiću, ti ne samo da si bolestan čovek, ti si zver. Spreman