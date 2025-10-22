Đilas u otvorenom pismu: Vučiću, ti si zver, ugrozio si bezbednost Marinike Tepić i njene porodice

N1 Info pre 3 sata  |  N1 Beograd
Đilas u otvorenom pismu: Vučiću, ti si zver, ugrozio si bezbednost Marinike Tepić i njene porodice

Predsednik Stranke slobode i pravde Dragan Đilas obratio se otvorenim pismom predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, navodeći da je danas svojim izjavama ugrozio bezbednost potpredsednice SSP Marinike Tepić i njene porodice, time što je rekao, kao i urednik Informera Dragan J.

Vučićević, da je unapred znala šta će se dogoditi danas u Ćacilendu. Pismo prenosimo u celini: "Aleksandre Vučiću, ti ne samo da si bolestan čovek, ti si zver. Spreman si da uradiš najstrašnije stvari i da kažeš najgore laži samo da bi bio vlast. Danas si u napadu svog ludila direktno ugrozio bezbednost Marinike Tepić i njene porodice. Rekao si isto što i tvoj glasnogovornik Dragan Vučićević koji je tvrdio da je Marinika unapred znala šta će se dogoditi. On je za
Dragan ĐilasAleksandar VučićSSP

