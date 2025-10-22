Ssp: Mariniki Tepić upućene Pretnje smrću (foto)

Pravda pre 5 sati
Ssp: Mariniki Tepić upućene Pretnje smrću (foto)

"Obaveštavamo javnost da su narodnoj poslanici i potpredsednici Stranke slobode i pravde Mariniki Tepić upućene pretnje smrću povodom pucnjave koja se jutros desila u Ćacilendu", navodi se u saopštenju Stranke slobode i pravde koje prenosimo u celosti.

"Pretnje su direktna posledica prljave kampanje režima koju od jutros predvodi Informer na čelu sa Draganom J. Vučićevićem i njihove propagandne mašinerije koji spremaju teren za Aleksandra Vučića. Od jutros slušamo kako je Marinika Tepić unapred znala šta će da se desi "i šta se sprema", te da je zbog toga imala snimak događaja. Iako je snimak nastao tek posle nekoliko prvih pucanja kada su ljudi u poslaničkom klubu poučeni ranijim iskustvima odmah uzeli telefon
Otvori na pravda.rs

Povezane vesti »

Đilas u otvorenom pismu: Vučiću, ti si zver, ugrozio si bezbednost Marinike Tepić i njene porodice

Đilas u otvorenom pismu: Vučiću, ti si zver, ugrozio si bezbednost Marinike Tepić i njene porodice

N1 Info pre 5 sati
„Vučiću, ti si zver, ugrozio si bezbednost Marinike Tepić i njene porodice“

„Vučiću, ti si zver, ugrozio si bezbednost Marinike Tepić i njene porodice“

Nova pre 4 sati
Đilas poručio Vučiću: Direktno si ugrozio bezbednost Marinike Tepić i njene porodice

Đilas poručio Vučiću: Direktno si ugrozio bezbednost Marinike Tepić i njene porodice

Danas pre 4 sati
Đilas o incidentu u “Ćacilendu”: Optužio Vučića za ugrožavanje bezbednosti Marinike Tepić i sejanje mržnje

Đilas o incidentu u “Ćacilendu”: Optužio Vučića za ugrožavanje bezbednosti Marinike Tepić i sejanje mržnje

Serbian News Media pre 4 sati
Pretnje Mariniki Tepić zbog snimka zapaljenog Ćacilenda

Pretnje Mariniki Tepić zbog snimka zapaljenog Ćacilenda

Danas pre 5 sati
SSP: Mariniki Tepić upućene pretnje smrću zbog incidenta u “Ćacilendu”

SSP: Mariniki Tepić upućene pretnje smrću zbog incidenta u “Ćacilendu”

Serbian News Media pre 5 sati
Beograd: Lokalizovan požar kod Parlamenta, vatrogasci iznose stvari iz šatora

Beograd: Lokalizovan požar kod Parlamenta, vatrogasci iznose stvari iz šatora

Beta pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićSSPMarinika Tepić

Društvo, najnovije vesti »

Poslanica pita direktora policije: Kada će MUP prekinuti javni skup u Ćacilendu i očistiti prostor?

Poslanica pita direktora policije: Kada će MUP prekinuti javni skup u Ćacilendu i očistiti prostor?

Danas pre 9 minuta
Producent „Važnih stvari“ Milan Stojanović za Danas: Još nismo dobili objašnjenje zašto je epizoda skraćena za 15 sekundi…

Producent „Važnih stvari“ Milan Stojanović za Danas: Još nismo dobili objašnjenje zašto je epizoda skraćena za 15 sekundi

Danas pre 44 minuta
„Sirov, autentičan, nemoguće mu je odoleti“: Lonely Planet uvrstio beogradski noćni život među najboljih 25 iskustava za 2026.…

„Sirov, autentičan, nemoguće mu je odoleti“: Lonely Planet uvrstio beogradski noćni život među najboljih 25 iskustava za 2026.

Danas pre 1 sat
Vučić posetio čoveka koji je danas upucan u Ćacilendu.

Vučić posetio čoveka koji je danas upucan u Ćacilendu.

Danas pre 1 sat
Ed Vud iz Predsedništva: Vučićev televizijski spektakl u istom danu kada iz Evrope za njega stižu najgore vesti dosad

Ed Vud iz Predsedništva: Vučićev televizijski spektakl u istom danu kada iz Evrope za njega stižu najgore vesti dosad

Danas pre 1 sat