Ssp: Mariniki Tepić upućene Pretnje smrću (foto)

"Obaveštavamo javnost da su narodnoj poslanici i potpredsednici Stranke slobode i pravde Mariniki Tepić upućene pretnje smrću povodom pucnjave koja se jutros desila u Ćacilendu", navodi se u saopštenju Stranke slobode i pravde koje prenosimo u celosti.

"Pretnje su direktna posledica prljave kampanje režima koju od jutros predvodi Informer na čelu sa Draganom J. Vučićevićem i njihove propagandne mašinerije koji spremaju teren za Aleksandra Vučića. Od jutros slušamo kako je Marinika Tepić unapred znala šta će da se desi "i šta se sprema", te da je zbog toga imala snimak događaja. Iako je snimak nastao tek posle nekoliko prvih pucanja kada su ljudi u poslaničkom klubu poučeni ranijim iskustvima odmah uzeli telefon