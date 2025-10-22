Počeli zvanični razgovori Srbije i MMF-a

Plenarnim sastankom, koji je danas održan u Narodnoj banci Srbije, počeli su zvanični razgovori između predstavnika Srbije i Međunarodnog monetarnog fonda.

Kako se navodi u saopštenju Narodne banke Srbije, našu delegaciju predvodi guverner NBS Jorgovanka Tabaković, a u razgovorima učestvuje i prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali, kao i predstavnik Ministarstva privrede. Misija Međunarodnog monetarnog fonda, koju predvodi Anet Kjobe, boraviće u Beogradu od 22. do 30. oktobra. Razgovori se održavaju povodom drugog razmatranja sprovođenja ekonomskog programa podržanim aktuelnim Instrumentom za