Poslednji lep dan ove nedelje Sunce se promalja kroz oblake od petka pad temperature

Dnevnik pre 51 minuta
Poslednji lep dan ove nedelje Sunce se promalja kroz oblake od petka pad temperature

U Srbiji će danas tokom dana biti malo i umereno oblačno sa sunčanim intervalima, osim na jugozapadu, jugu i jugoistoku zemlje gde se uz više oblačnosti ponegde očekuje i slaba kiša, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar će biti slab i umeren, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i jak južni i jugoistočni, a temperature će biti od dva do 16 stepeni na istoku, odnosno do 22 na zapadu zemlje. U Beogradu će biti malo i umereno oblačno sa sunčanim intervalima uz slab i umeren južni i jugoistočni vetar i najvišu dnevnu temperaturu oko 21 stepen. Naoblačenje sa kišom i pljuskovima očekuje se krajem dana u četvrtak najpre u severnim i zapadnim delovima zemlje, dok se od
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

Danas pretežno sunčano i toplo za ovo doba godine, temperatura oko 20 stepeni

Danas pretežno sunčano i toplo za ovo doba godine, temperatura oko 20 stepeni

N1 Info pre 21 minuta
"Ovog datuma sneg i u nižim krajevima": Ristić najavio najhladniju zimu u poslednjih 20 godina

"Ovog datuma sneg i u nižim krajevima": Ristić najavio najhladniju zimu u poslednjih 20 godina

Mondo pre 36 minuta
Stiže nam naoblačenje, pljuštaće! Oglasio se RHMZ, javili kad se vreme kvari

Stiže nam naoblačenje, pljuštaće! Oglasio se RHMZ, javili kad se vreme kvari

Alo pre 56 minuta
(Mapa) stiže najtopliji dan: Posle 25 u plusu, drastičan pad temperature i puno kiše! Detaljna prognoza za nedelju ekstrema

(Mapa) stiže najtopliji dan: Posle 25 u plusu, drastičan pad temperature i puno kiše! Detaljna prognoza za nedelju ekstrema

Blic pre 2 sata
(Mapa) stiže najtopliji dan: Posle 25 u plusu, drastičan pad temperature i puno kiše! Detaljna prognoza za nedelju ekstrema

(Mapa) stiže najtopliji dan: Posle 25 u plusu, drastičan pad temperature i puno kiše! Detaljna prognoza za nedelju ekstrema

Blic pre 2 sata
Vremenska prognoza za 22. oktobar: Širom Srbije biće smena sunca i oblaka

Vremenska prognoza za 22. oktobar: Širom Srbije biće smena sunca i oblaka

Mondo pre 2 sata
Topao oktobarski dan, temperatura do 22 stepena

Topao oktobarski dan, temperatura do 22 stepena

RTS pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Banat

Vojvodina, najnovije vesti »

Danas pretežno sunčano i toplo za ovo doba godine, temperatura oko 20 stepeni

Danas pretežno sunčano i toplo za ovo doba godine, temperatura oko 20 stepeni

N1 Info pre 21 minuta
Isključenje vode i struje u Sremskim Karlovcima

Isključenje vode i struje u Sremskim Karlovcima

RTV pre 1 minut
Dnevni horoskop za sredu, 22, oktobar

Dnevni horoskop za sredu, 22, oktobar

Moj Novi Sad pre 51 minuta
Učestali napadi na bicikliste u Novom Sadu Nepoznati muškarac napao dvoje ljudi na Futoškom putu "Sa obe ruke me gurnuo sa…

Učestali napadi na bicikliste u Novom Sadu Nepoznati muškarac napao dvoje ljudi na Futoškom putu "Sa obe ruke me gurnuo sa bicikla ničim izazvan, uradio je to svesno i sa namerom"

Dnevnik pre 21 minuta
"Ovog datuma sneg i u nižim krajevima": Ristić najavio najhladniju zimu u poslednjih 20 godina

"Ovog datuma sneg i u nižim krajevima": Ristić najavio najhladniju zimu u poslednjih 20 godina

Mondo pre 36 minuta