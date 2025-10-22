Poslednji lep dan ove nedelje Sunce se promalja kroz oblake od petka pad temperature

U Srbiji će danas tokom dana biti malo i umereno oblačno sa sunčanim intervalima, osim na jugozapadu, jugu i jugoistoku zemlje gde se uz više oblačnosti ponegde očekuje i slaba kiša, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar će biti slab i umeren, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i jak južni i jugoistočni, a temperature će biti od dva do 16 stepeni na istoku, odnosno do 22 na zapadu zemlje. U Beogradu će biti malo i umereno oblačno sa sunčanim intervalima uz slab i umeren južni i jugoistočni vetar i najvišu dnevnu temperaturu oko 21 stepen. Naoblačenje sa kišom i pljuskovima očekuje se krajem dana u četvrtak najpre u severnim i zapadnim delovima zemlje, dok se od