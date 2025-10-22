Vučić ispred Skupštine Srbije: Ovaj prostor postao je najslobodnije mesto u srcu Evrope

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras ispred Narodne skupštine, gde se pridružio građanima koji su se okupili kako bi pružili podršku Milanu Bogdanoviću koji je danas ranjen u napadu ispred Skupštine, da je prostor ispred Skupštine postao simbol otpora i slobode.

Vučić je rekao da je Bogdanović ni kriv ni dužan primio metak, samo zato što neko nije mogao da istrpi da postoje ljudi koji drugačije misle, koji drugačije vide budućnost Srbije. "Iako ti ljudi nikoga nisu dirali, prstom nisu pipnuli i nikoga nisu ugrozili. Imate svi pozdrave od Milana i hvala vam za ovaj divni transparent. Ja sam danas pogrešio, on ima ne dvoje već troje dece i to je jedina stvar zbog koje je bio zabrinut", rekao je Vučić okupljenim građanima.