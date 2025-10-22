Šta da uradite ako se previše znojite

Getty Images Znojenje je normalno, ali ne deluje uvek tako, naročito kada se pojavi neprijatan miris tela Da li se nekada zapitate da li odajete neprijatan miris, možda usred dana ili neposredno pre sastanka sa nekim? Ove brige na društvenim mrežama dodatno podstiču brojni saveti o tome kako ostati „savršeno svež“ tokom celog dana.

Od objava uticajnih ljudi koji prskaju dezodorans po celom telu, do viralnih snimaka putnika u prepunom javnom prevozu koji se žale na „ustajali“ miris drugih. Ali stručnjaci kažu da je nerealno očekivati da se ne znojimo. To nije znak loše lične higijene, već prirodna biološka pojava. „Znojenje je potpuno normalan i neophodan proces“, kaže Mišel Spir, profesorka anatomije na Univerzitetu u Bristolu, u Ujedinjenom Kraljevstvu. Većina ljudi se znoji kao reakcija na