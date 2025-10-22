Šta da uradite ako se previše znojite

Južne vesti pre 2 sata
Šta da uradite ako se previše znojite

Getty Images Znojenje je normalno, ali ne deluje uvek tako, naročito kada se pojavi neprijatan miris tela Da li se nekada zapitate da li odajete neprijatan miris, možda usred dana ili neposredno pre sastanka sa nekim? Ove brige na društvenim mrežama dodatno podstiču brojni saveti o tome kako ostati „savršeno svež“ tokom celog dana.

Od objava uticajnih ljudi koji prskaju dezodorans po celom telu, do viralnih snimaka putnika u prepunom javnom prevozu koji se žale na „ustajali“ miris drugih. Ali stručnjaci kažu da je nerealno očekivati da se ne znojimo. To nije znak loše lične higijene, već prirodna biološka pojava. „Znojenje je potpuno normalan i neophodan proces“, kaže Mišel Spir, profesorka anatomije na Univerzitetu u Bristolu, u Ujedinjenom Kraljevstvu. Većina ljudi se znoji kao reakcija na
Otvori na juznevesti.com

Povezane vesti »

Šta da uradite ako se previše znojite

Šta da uradite ako se previše znojite

Radio 021 pre 2 sata
Šta da uradite ako se previše znojite

Šta da uradite ako se previše znojite

BBC News pre 2 sata
Šta da uradite ako se previše znojite

Šta da uradite ako se previše znojite

Danas pre 2 sata
Šta da uradite ako se previše znojite

Šta da uradite ako se previše znojite

NIN pre 2 sata
Povezane vesti »

Najnovije vesti »

BIRODI pozvao Vladu Srbije da se priključi osnivanju Međunarodnog suda za borbu protiv korupcije

BIRODI pozvao Vladu Srbije da se priključi osnivanju Međunarodnog suda za borbu protiv korupcije

N1 Info pre 3 minuta
U toku velika akcija UKP, na više od 30 lokacija

U toku velika akcija UKP, na više od 30 lokacija

N1 Info pre 28 minuta
Evroposlanik Goci: Postoji veliki napad srpskog režima na United Media, to nije prihvatljivo u EU

Evroposlanik Goci: Postoji veliki napad srpskog režima na United Media, to nije prihvatljivo u EU

N1 Info pre 28 minuta
U toku velika akcija hapšenja UKP-a i SAJ-a na više od 30 lokacija

U toku velika akcija hapšenja UKP-a i SAJ-a na više od 30 lokacija

RTV pre 28 minuta
Grujičić: Ruska vakcina za rak dala odlične rezultate na životinjama, videćemo kako će biti na ljudima

Grujičić: Ruska vakcina za rak dala odlične rezultate na životinjama, videćemo kako će biti na ljudima

N1 Info pre 28 minuta