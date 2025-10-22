Šta da uradite ako se previše znojite

BBC News pre 46 minuta | Ester Kahumbi - BBC zdravlje

Getty Images Znojenje je normalno, ali ne deluje uvek tako, naročito kada se pojavi neprijatan miris tela

Da li se nekada zapitate da li odajete neprijatan miris, možda usred dana ili neposredno pre sastanka sa nekim?

Ove brige na društvenim mrežama dodatno podstiču brojni saveti o tome kako ostati „savršeno svež" tokom celog dana.

Od objava uticajnih ljudi koji prskaju dezodorans po celom telu, do viralnih snimaka putnika u prepunom javnom prevozu koji se žale na „ustajali" miris drugih.

Ali stručnjaci kažu da je nerealno očekivati da se ne znojimo.

To nije znak loše lične higijene, već prirodna biološka pojava.

„Znojenje je potpuno normalan i neophodan proces", kaže Mišel Spir, profesorka anatomije na Univerzitetu u Bristolu, u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Većina ljudi se znoji kao reakcija na toplotu, fizičku aktivnost ili stres.

To je telesni mehanizam za regulisanje temperature.

Razgovarali smo sa stručnjacima o znojenju i načinu da se svež miris zadrži tokom dana.

Pogledajte i video o znojenju

Zašto znojenje izaziva neprijatan miris?

Kada se telo zagreje, izlučuje tečnost i određenu količinu soli na površinu kože u vidu znoja.

Ta tečnost potom isparava i sobom odnosi toplotu i snižava telesnu temperaturu.

Međutim, sam znoj nije uzrok neprijatnog mirisa.

Ljudsko telo ima između dva i četiri miliona znojnih žlezda koje proizvode „dve vrste znoja - vodenasti, koji hladi telo, i drugi, bogatiji mastima", objašnjava profesorka Spir.

Masniji tip znoja luči se u područjima kao što su pazuh i prepone, gde ga razgrađuju bakterije.

Neprijatan miris je nusproizvod tog procesa.

Iako je znojenje zdrav i prirodan proces, normalno je da želimo da se osećamo čisto i samouvereno.

Stručnjaci, međutim, naglašavaju da cilj ne bi trebalo da bude potpuno sprečavanje, već upravljanje znojenjem na način koji olakšava svakodnevni život.

AFP via Getty Images Preporučuje se redovno pranje kao deo svakodnevne higijene

Kako održati svežinu?

Redovno pranje sapunom i vodom je najdelotvorniji način za kontrolu znoja i neprijatnog mirisa tela.

Još uvek se vodi rasprava o tome koliko često treba da se tuširamo, i preporuke se razlikuju - od svakodnevnog tuširanja do tri puta nedeljno.

„Obratite posebnu pažnju, na primer, na pazuhe, prepone i stopala.

„Kada se ljudi tuširaju, voda se obično samo sliva niz telo i ljudi često zaborave na stopala.

„Zato je važno i njih dobro oprati", savetuje Spir.

Važna je odeća koju nosimo.

Prirodni materijali poput pamuka i lana upijaju vlagu i odvode je od tela, dok sintetička vlakna zadržavaju znoj na koži, što pojačava osećaj toplote i nelagodnosti.

Kozmetički proizvodi poput dezodoransa i antiperspiranata takođe mogu da pomognu.

Dezodoransi, koji uglavnom sadrže alkohol, čine kožu kiselijom i manje pogodnom za razvoj bakterija.

Pored toga, mirisima prikrivaju neprijatne note.

Antiperspiranti, s druge strane, sadrže aluminijumske soli koje smanjuju količinu proizvedenog znoja tako što blokiraju neke znojne žlezde.

Preporučuje se nanošenje antiperspiranata uveče i pranje ujutru.

Dermatolozi objašnjavaju da su znojne žlezde tokom noći manje aktivne, što olakšava apsorpciju aluminijuma.

Soli se postepeno talože u žlezdama, pa se efekat razvija vremenom.

Bloomberg via Getty Images Anksioznost zbog neprijatnog mirisa tela se povećava na mestima gde je gužva

Da li su antiperspiranti štetni?

Bezbednost antiperspiranata je tema već godinama, a jedno od pitanja je moguća veza sa rakom dojke i Alchajmerovom bolešću.

„Dosadašnji dokazi su ohrabrujući.

„Nijedno pouzdano istraživanje nije pokazalo povezanost sa karcinomima.

„Aluminijumske soli deluju lokalno i reverzibilno.

„Čepovi koje obrazuju [da blokiraju znoj] prirodno se odbacuju zajedno sa kožom", kaže dermatološkinja Nora Džafar.

Ipak, nepravilna upotreba ovih proizvoda može da izazove određene probleme na koži.

„Zamislite da postoje neki proizvodi koji obećavaju da ćete ostati sveži 72 sata, ili 48 sati", kaže Spir.

„Ako neko očekuje da će antiperspirant sve vreme ostati tamo gde je nanet i, na primer, da se uopšte ne tušira, može doći do problema, do začepljenja", dodaje.

Nakupljanje znoja i mrtvih ćelija kože može da blokira znojne žlezde i izazoe iritaciju.

Dermatolozi savetuju da je najboljie da se proizvodi na bazi aluminijuma nanose na potpun suv pazuh.

Ako je pazuh vlažan, aluminijum-hlorid reaguje sa vodom i stvara hlorovodoničnu kiselinu koja može da iritira kožu.

Da li su prirodni dezodoransi delotvorni?

Getty Images Prirodni dezodoransi su postali popularni kod ljudi koji žele da izbegnu hemikalije koje se koriste u tradicionalnim proizvodima

Prirodni dezodoransi postali su popularni i često se reklamiraju kao alternativa za ljude koji žele da izbegnu aluminijumske soli i sintetičke mirise.

Oni uglavnom sadrže prirodna antibakterijska ili biljna ulja za neutralisanje neprijatnog mirisa, kao i sastojke poput tapioke ili pirinčanog skroba za upijanje vlage.

„Oni mogu biti blaži u smislu da ne blokiraju znojne žlezde, jer im je uglavnom namena da neutrališu miris, a ne da spreče samo znojenje.

„Ali 'prirodno' ne znači uvek da neće izazvati iritaciju.

„Sastojci poput eteričnih ulja ili sode bikarbone ipak mogu da izazovu osip na osetljivoj koži", objašnjava Džafar.

Što se tiče delotvornosti ovih proizvoda, stručnjaci kažu da zavisi od pojedinca.

Vrsta bakterija koje su prisutne na koži i sastav samog dezodoransa određuju koliko će on biti delotvoran u prikrivanju neprijatnog mirisa.

Ako se prekomerno znojite, prirodni dezodoransi možda neće biti dovoljno jaki.

Ipak, oni su dobra opcija ako želite da izbegnete aluminijum.

Može li dezodorans da se koristi po celom telu?

Getty Images Dezodoransi za celo telo reklamiraju se kao rešenje koje pomaže protiv neprijatnih mirisa satima nakon upotrebe

Neki ljudi više ne brinu samo o tome koji dezodorans ili antiperspirant najbolje deluje, već i na koje delove telua treba da ih nanose.

Novi dezodoransi u Engleskoj i Americi reklamiraju se za upotrebu na celom telu -ispod grudi, na zadnjici i u predelu genitalija.

Ovi proizvodi obećavaju svežinu dugo nakon tuširanja, a neki tvrde da do 72 sata kontrolišu neprijatan miris.

Međutim, stručnjaci naglašavaju da nema potrebe da se dezodorans nanosi na celo telo, posebno ne na intimne delove.

„Vulva i predeo prepone su izuzetno osetljivi ekosistemi.

„Nanošenje standardnih dezodoransa na njih može da izazove iritacije i alergijske reakcije i da naruši prirodnu mikrofloru i pH vrednosti", upozorava Džafar.

„Blago pranje vodom ili blagim sapunom obično je sasvim dovoljno", dodaje on.

Kada znojenje postaje zdravstveni problem?

Neki ljudi imaju hiperhidrozu, prekomerno znojenje, daleko više od količine potrebne telu za regulaciju temperature.

Znojne žlezde koje luče masniji tip znoja preterano reaguju na stimuluse i proizvode više znoja nego što je potrebno, navodi Međunarodno društvo za hiperhidrozu.

Lekari kažu da u pojedinim slučajevima to može da bude znak nekog zdravstvenog stanja, a ponekad može da bude povezano sa hormonskim promenama, problemima sa štitnom žlezdom, infekcijama, i poremećajima metabolizma.

U takvim slučajevima mogu da se prepišu antiperspiranti na recept koji sadrže više aluminijumskih soli koje blokiraju znojne žlezde.

Injekcije botoksa takođe mogu da smanje znojenje na ciljanim područjima.

Još jedna mogućnost je hirurško uklanjanje znojnih žlezda.

„Ako neko oseća da se znoji previše, prva stvar koju treba da zna je da zbog toga ne treba da se stidi.

„Moj savet je da potraži stručnu pomoći", kaže profesorka Spir.

(BBC News, 10.22.2025)