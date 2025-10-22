Na sahrani Pavkovića i bivša voditeljka koja mu je uzela 3 stana: Decenijama se krila, evo kako sad izgleda

Mondo pre 31 minuta  |  Jelena Sitarica
General Nebojša Pavković danas je ispraćen na večni počinak u Aleji zaslužnih građana u Beogradu, a na sahranu je, između ostalih, došla i njegova bivša supruga Glorija Sotirov koja se poslednjih decenija slabo pojavljivala u javnosti.

Pogledajte kako danas izgleda: Ona je primala saučešće sa porodicom, a tokom govora je i zaplakala. General Pavković se inače ženio čak pet puta, a o njegovoj ljubavi sa nekadašnjom novinarkom i voditeljkom Glorijom Sotirov dosta se pričalo. Venčali su se 4. avgusta 1995. godine i iz tog braka imaju sina Vuka. O njenom životu ne zna se mnogo, sem da je navodno rođena u Makedoniji, a da je potom sa roditeljima i bratom živela u Poljskoj gde je i odrasla. Devedesetih
