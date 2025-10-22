NBS: Počeli razgovori sa misijom MMF

N1 Info pre 3 sata  |  N1 Beograd
NBS: Počeli razgovori sa misijom MMF

Plenarnim sastankom, koji je danas održan u Narodnoj banci Srbije, počeli su zvanični razgovori predstavnika Republike Srbije s misijom Međunarodnog monetarnog fonda, saopštila je Narodna banka Srbije.

Misija Međunarodnog monetarnog fonda, koju predvodi Anet Kjobe, boraviće u Beogradu od 22. do 30. oktobra. Razgovori se, kako je navedeno, održavaju povodom drugog razmatranja sprovođenja ekonomskog programa podržanog aktuelnim Instrumentom za koordinaciju politike. "Tokom predstojećih razgovora biće razmotrena najnovija makroekonomska kretanja, ekonomski izgledi i rizici, kao i ključna pitanja u vezi s realizacijom programa i napretkom u sprovođenju reformi",
