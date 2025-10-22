Vučić: Uhapšeni kod Skupštine je penzioner i bivši radnik DB-a, ovo je teroristički napad

N1 Info pre 3 minuta  |  M. Ž.
Vučić: Uhapšeni kod Skupštine je penzioner i bivši radnik DB-a, ovo je teroristički napad

Napadač ispred Doma Narodne skupštine Srbije je Vladan A, rođen 1955. godine u Beogradu, izjavio je na konferenciji za novinare predsednik Srbije Aleksandar Vučić. "Ima prebivalište na Opštini Stari grad.

On je izvršio, to je moja politička procena i kao pravnika, užasan teroristički napad na druga lica i tuđu imovinu, izazvao je opštu opasnost. A konačnu kvalifikaciju dela daće nadležno tužilaštvo", rekao je Vučić. Kako je izjavio, ako je u pravu, time će se baviti TOK, a ako nije Više javno tužilaštvo u Beogradu. "Ovo lice od 1993. ima u posedu pištolj marke 'crvena zastava M99', pištolj iste marke je razdužio tokom 2018, kada smo išli u akciju uzimanja oružja od
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Vučić: Napad ispred Skupštine Srbije je teroristički akt

Vučić: Napad ispred Skupštine Srbije je teroristički akt

Beta pre 3 minuta
"Vladan Anđelković izvršio užasan teroristički: Napad!" Vučić o pucnjavi i požaru ispred Skupštine: "Radio je 16 godina u db"…

"Vladan Anđelković izvršio užasan teroristički: Napad!" Vučić o pucnjavi i požaru ispred Skupštine: "Radio je 16 godina u db" (video)

Blic pre 2 minuta
Vučić: Ispred Narodne skupštine dogodio se užasan teroristički napad /video/

Vučić: Ispred Narodne skupštine dogodio se užasan teroristički napad /video/

Sputnik pre 2 minuta
(Video) "uradio sam to Da bi me policija ubila i zato što me nerviraju šatori": Ovo je iskaz Vladana Anđelkovića koji je pucao…

(Video) "uradio sam to Da bi me policija ubila i zato što me nerviraju šatori": Ovo je iskaz Vladana Anđelkovića koji je pucao i podmetnuo požar u Ćacilendu

Blic pre 3 minuta
Tužiteljka Paunović o tome zašto nema zvaničnog saopštenja MUP-a o incidentu ispred Skupštine

Tužiteljka Paunović o tome zašto nema zvaničnog saopštenja MUP-a o incidentu ispred Skupštine

Danas pre 2 minuta
Potpisan 4000. ugovor o bespovratnim sredstvima za kuću na selu

Potpisan 4000. ugovor o bespovratnim sredstvima za kuću na selu

RTS pre 2 minuta
Penzionisani inspektor o pucnjavi u Ćacilendu: Policija zatajila, mnoge stvari ukazuju da je incident izrežiran

Penzionisani inspektor o pucnjavi u Ćacilendu: Policija zatajila, mnoge stvari ukazuju da je incident izrežiran

Novi magazin pre 2 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićSkupština SrbijeTužilaštvoPredsednik SrbijeTeroristički napad

Ekonomija, najnovije vesti »

(BLOG) Pucnjava, požar i hapšenje u Ćacilendu

(BLOG) Pucnjava, požar i hapšenje u Ćacilendu

N1 Info pre 2 minuta
Vučić: Uhapšeni kod Skupštine je penzioner i bivši radnik DB-a, ovo je teroristički napad

Vučić: Uhapšeni kod Skupštine je penzioner i bivši radnik DB-a, ovo je teroristički napad

N1 Info pre 3 minuta
Vučić: Napad ispred Skupštine Srbije je teroristički akt

Vučić: Napad ispred Skupštine Srbije je teroristički akt

Beta pre 3 minuta
"Vladan Anđelković izvršio užasan teroristički: Napad!" Vučić o pucnjavi i požaru ispred Skupštine: "Radio je 16 godina u db"…

"Vladan Anđelković izvršio užasan teroristički: Napad!" Vučić o pucnjavi i požaru ispred Skupštine: "Radio je 16 godina u db" (video)

Blic pre 2 minuta
NIS danas isplaćuje dividendu akcionarima za 2024. godinu

NIS danas isplaćuje dividendu akcionarima za 2024. godinu

RTV pre 3 minuta