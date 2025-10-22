Vučić: Uhapšeni kod Skupštine je penzioner i bivši radnik DB-a, ovo je teroristički napad

Napadač ispred Doma Narodne skupštine Srbije je Vladan A, rođen 1955. godine u Beogradu, izjavio je na konferenciji za novinare predsednik Srbije Aleksandar Vučić. "Ima prebivalište na Opštini Stari grad.

On je izvršio, to je moja politička procena i kao pravnika, užasan teroristički napad na druga lica i tuđu imovinu, izazvao je opštu opasnost. A konačnu kvalifikaciju dela daće nadležno tužilaštvo", rekao je Vučić. Kako je izjavio, ako je u pravu, time će se baviti TOK, a ako nije Više javno tužilaštvo u Beogradu. "Ovo lice od 1993. ima u posedu pištolj marke 'crvena zastava M99', pištolj iste marke je razdužio tokom 2018, kada smo išli u akciju uzimanja oružja od