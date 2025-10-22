Krivična prijava protiv rektora Đokića u predistražnoj fazi

Pravda pre 1 sat  |  Beta
Krivična prijava protiv rektora Đokića u predistražnoj fazi

Predmet koji je u Prvom osnovnom tužilaštvu u Beogradu formiran po krivičnoj prijavi grupe "Studenti koji žele da uče" protiv rektora Univerziteta u Beogradu Vladana Đokića i dalje se nalazi u predistražnoj fazi, rečeno je televiziji Insajder u tužilaštvu.

Kako su iz tužilaštva naveli, postupak je i dalje u fazi predistražnih radnji i nije počeo postupak prikupljanja dokaznih radnji u sklopu kojih bi bio saslušan Đokić ili druga lica. Iz tužilaštva dodaju da su od Rektorata Univerziteta u Beogradu primili odgovor povodom traženih obaveštenja. Krivičnu prijavu protiv Đokića podnela je neformalna grupa "Studenti koji žele da uče", optužujući ga da je zbog podrške studentima u blokadi počinio krivično delo "povreda
