Rat u Ukrajini – 1.337. dan. Kijev saopštava da su ruski napadi na Ukrajinu ubili šest ljudi, uključujući dvoje dece, i doveli do nestanka struje širom zemlje, dok Moskva sprovodi ciljanu kampanju uništavanja ukrajinskog energetskog sistema. Harkovsko regionalno tužilaštvo objavilo je trenutak kada je bespilotna letelica pogodila pogodila vrtić. Ruske vojne snage uspostavile su kontrolu nad dva sela u Dnjepropetrovskoj i Zaporoškoj oblasti, saopštava Moskva.

Snimak napada na vrtić u Harkovu Harkovsko regionalno tužilaštvo objavilo je trenutak kada je bespilotna letelica pogodila zgradu u Holodnogorskom okrugu Harkova. Snimci sa nadzornih kamera zabeležili su napad ruskog drona na vrtić u Harkovu. (Telegram) Mandon: Vojska bi trebalo da bude spremna za sukob sa Rusijom za tri do četiri godine Francuska vojska mora biti spremna na činjenicu da za tri do četiri godine Rusija može nastaviti rat u Evropi, izjavio je