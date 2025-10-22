Kijev objavio snimak napada na vrtić u Harkovu; Moskva: Ruske trupe zauzele Ivanovku i Pavlovku

RTS pre 40 minuta
Kijev objavio snimak napada na vrtić u Harkovu; Moskva: Ruske trupe zauzele Ivanovku i Pavlovku

Rat u Ukrajini – 1.337. dan. Kijev saopštava da su ruski napadi na Ukrajinu ubili šest ljudi, uključujući dvoje dece, i doveli do nestanka struje širom zemlje, dok Moskva sprovodi ciljanu kampanju uništavanja ukrajinskog energetskog sistema. Harkovsko regionalno tužilaštvo objavilo je trenutak kada je bespilotna letelica pogodila pogodila vrtić. Ruske vojne snage uspostavile su kontrolu nad dva sela u Dnjepropetrovskoj i Zaporoškoj oblasti, saopštava Moskva.

Snimak napada na vrtić u Harkovu Harkovsko regionalno tužilaštvo objavilo je trenutak kada je bespilotna letelica pogodila zgradu u Holodnogorskom okrugu Harkova. Snimci sa nadzornih kamera zabeležili su napad ruskog drona na vrtić u Harkovu. (Telegram) Mandon: Vojska bi trebalo da bude spremna za sukob sa Rusijom za tri do četiri godine Francuska vojska mora biti spremna na činjenicu da za tri do četiri godine Rusija može nastaviti rat u Evropi, izjavio je
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Histerija zahvatila i Francusku! Načelnik Generalštaba: Spremite se za rat s Rusijom!

Histerija zahvatila i Francusku! Načelnik Generalštaba: Spremite se za rat s Rusijom!

Kurir pre 35 minuta
Borba za svaki pedalj u Donjecku: Ukrajinci oslobodili selo i zarobili 50 Rusa (video)

Borba za svaki pedalj u Donjecku: Ukrajinci oslobodili selo i zarobili 50 Rusa (video)

Kurir pre 35 minuta
UKRAJINSKA KRIZA: Putin rukovodio vežbom strateških nuklearnih snaga; Ukrajina napala fabrike u Dagestanu i Mordoviji

UKRAJINSKA KRIZA: Putin rukovodio vežbom strateških nuklearnih snaga; Ukrajina napala fabrike u Dagestanu i Mordoviji

RTV pre 45 minuta
Uživo granatirano naftno postrojenje u dagestanu! Odjekuju eksplozije

Uživo granatirano naftno postrojenje u dagestanu! Odjekuju eksplozije

Alo pre 1 sat
Haos na frontu Ukrajinci u ofanzivi, Rusi se predali

Haos na frontu Ukrajinci u ofanzivi, Rusi se predali

Alo pre 1 sat
Ruski krah kod Kučeriv jara: Zarobljeno 50 ruskih vojnika - Ukrajinci podigli zastavu! (video)

Ruski krah kod Kučeriv jara: Zarobljeno 50 ruskih vojnika - Ukrajinci podigli zastavu! (video)

Pravda pre 1 sat
Mađarska osuđuje „politički lov na veštice“ u Briselu

Mađarska osuđuje „politički lov na veštice“ u Briselu

Sputnik pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinNATOInternetMoskvaUkrajinaVašingtonFacebookRojtersTužilaštvoMinistar unutrašnjih poslovaEUBela kućaRusijaPoljskaFejsbukVitalij KličkoBudimpeštaKijevDronDonald TramppožarFrancuskaHarkovVladimir ZelenskiViktor Orban

Svet, najnovije vesti »

Zadavio komšinicu žicom, zakopao u bunar i posadio cveće: Onda je rešio da kup stan žrtve i očekivao novo ročište: Usledio je…

Zadavio komšinicu žicom, zakopao u bunar i posadio cveće: Onda je rešio da kup stan žrtve i očekivao novo ročište: Usledio je hladan tuš!

Blic pre 20 minuta
„Rusija bi i da ratuje i da pregovara“: Da li će do susreta Trampa i Putina uopšte doći?

„Rusija bi i da ratuje i da pregovara“: Da li će do susreta Trampa i Putina uopšte doći?

Danas pre 40 minuta
Švedska planira da proda Ukrajini između 100 i 150 borbenih aviona Gripen

Švedska planira da proda Ukrajini između 100 i 150 borbenih aviona Gripen

Danas pre 56 minuta
Maksimilijan i njegov prijatelj nestali su pre 10 godina, a sada je porodici stigao najcrnji poziv

Maksimilijan i njegov prijatelj nestali su pre 10 godina, a sada je porodici stigao najcrnji poziv

Blic pre 1 sat
"Samo te zgrabe i odvedu": Trampovi agenti posejali strah u Čikagu, sada uvode teror u Oregonu: Viktor zapomagao dok su ga…

"Samo te zgrabe i odvedu": Trampovi agenti posejali strah u Čikagu, sada uvode teror u Oregonu: Viktor zapomagao dok su ga držali zakucanog za tlo

Blic pre 1 sat