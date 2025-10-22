Vremeplov: Treća srpska armija oslobodila Prištinu

RTV pre 2 sata  |  Tanjug
Vremeplov: Treća srpska armija oslobodila Prištinu

NOVI SAD - Na današnji dan 1912. godine Treća srpska armija generala Božidara Jankovića razbila je u Prvom balkanskom ratu turske snage i oslobodila Prištinu.

Danas je sreda, 22. oktobar, 2025. godine. Do kraja godine ima 70 dana. 1797 - Francuz Andre Žak Garnerin prvi je upotrebio padobran, skočivši iz balona nad Parizom s visine 680 metara. 1811 - Rođen je mađarski kompozitor Franc List, pijanistički virtuoz. Stvorio je simfonijsku poemu i novu koncepciju sonate i koncerta, komponujući ih u jednom stavu. Dela: klavirske kompozicije "Godine hodočašća", "Ljubavni snovi", "Sonata h-mol", simfonije "Faust", "Dante",
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Na današnji dan, 22. oktobar

Na današnji dan, 22. oktobar

N1 Info pre 20 minuta
Na današnji dan, 22. oktobar

Na današnji dan, 22. oktobar

B92 pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadPrištinaParizTurska

Društvo, najnovije vesti »

Na današnji dan, 22. oktobar

Na današnji dan, 22. oktobar

N1 Info pre 20 minuta
Danas je sveti apostol Jakov Neudate devojke u ponoć treba da urade ovo

Danas je sveti apostol Jakov Neudate devojke u ponoć treba da urade ovo

Alo pre 25 minuta
Apsolutni rekorder Turisti iz celog regiona najviše vole da prenoće na ovoj srpskoj planini

Apsolutni rekorder Turisti iz celog regiona najviše vole da prenoće na ovoj srpskoj planini

Alo pre 25 minuta
Družba je družba, a Služba je služba

Družba je družba, a Služba je služba

Velike priče pre 1 sat
Zašto je “maljutka” večna?

Zašto je “maljutka” večna?

Velike priče pre 1 sat