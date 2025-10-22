Na današnji dan, 22. oktobar

Na današnji dan dogodilo se: 1721. Nakon uspešno okončanog rata sa Švedskom, Rusija je postala nova sila na Baltiku, a Petar Veliki proglašen je carem cele Rusije. 1773. Kralj Tonga poklonio je engleskom istraživaču Džejmsu Kuku gorostasnu kornjaču koja je u Londonu živela do 1966. 1797. Francuz Andre Žak Garnerin prvi je upotrebio padobran, skočivši iz balona nad Parizom sa visine od 680 metara. 1811. Rođen je madjarski kompozitor Franc List legendarni
