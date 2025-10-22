Na današnji dan, 22. oktobar

Danas je sreda, 22. oktobar. Ovo su istorijski događaji koji su obeležili ovaj datum.

1721 - Nakon uspešno okončanog rata sa Švedskom, Rusija je postala nova sila na Baltiku, a Petar Veliki proglašen je carem cele Rusije. 1773 - Kralj Tonga poklonio je engleskom istraživaču Džejmsu Kuku (James Cook) gorostasnu kornjaču koja je u Londonu živela do 1966. 1797 - Francuz Andre Žak Garnerin (Jacques) prvi je upotrebio padobran, skočivši iz balona nad Parizom sa visine od 680 metara. 1811 - Rodjen je madjarski kompozitor Franc List (Franz Liszt)