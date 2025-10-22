Vučić na skupu ispred Skupštine Srbije: Ovaj prostor postao simbol otpora i slobode

Sputnik pre 1 sat
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras ispred Narodne skupštine, gde se pridružio građanima koji su se okupili kako bi pružili podršku Milanu Bogdanoviću koji je danas ranjen u napadu ispred Skupštine, da je prostor ispred Skupštine postao simbol otpora i slobode.

Vučić je rekao da je Bogdanović ni kriv ni dužan primio metak, samo zato što neko nije mogao da istrpi da postoje ljudi koji drugačije misle, koji drugačije vide budućnost Srbije. "Iako ti ljudi nikoga nisu dirali, prstom nisu pipnuli i nikoga nisu ugrozili. Imate svi pozdrave od Milana i hvala vam za ovaj divni transparent. Ja sam danas pogrešio, on ima ne dvoje već troje dece i to je jedina stvar zbog koje je bio zabrinut", rekao je Vučić okupljenim
N1 Info pre 1 sat
RTK pre 1 sat
Euronews pre 1 sat
Nova pre 1 sat
Euronews pre 2 sata
RTV pre 1 sat
Glas Zapadne Srbije pre 2 sata
Blic pre 12 minuta
Blic pre 47 minuta
Danas pre 47 minuta
Blic pre 1 sat
Danas pre 1 sat