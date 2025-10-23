Britanski kralj i kraljica u Vatikanu u senci skandala princa Endrjua

Britanski kralj Čarls Treći i kraljica Kamila stigli su danas u Vatikan s ciljem da se poboljšaju odnosi između anglikanske i katoličke crkve.

Čarls koji je titularni vođa anglikanske crkve stigao je sa kraljicom Kamilom na Trg Svetog Petra, gotovo ispražnjen bezbednosti radi.

Kralj i kraljica su imali audijenciju kod pape Lava XIV, prvu od kada je izabran u maju.

Glavni deo posete je podnevna molitvena služba u Sikstinskoj kapeli koja obeležava prvi da se jedan britanski monarh javno moli sa papom otkako se Anglikanska crkva odvojila od katolicizma pre pet vekova. Katolička crkva i Anglikanska crkva bile su podeljene vekovima oko pitanja, koja uključuju i ona o ženama sveštenicima i LGBTQ+vernicima.

Tokom posete Rimu Čarls treba zvanično da dobije novu titulu "kraljevski konfrater" u Papskoj bazilici svetog Pavla, koja ima snažne tradicionalne veze sa Anglikanskom crkvom. A zauzvrat će Čarls papi Lavu dodeliti titulu "papski konfrater" kapele Svetog Đorđa u dvorcu Vindzor.

Poseta Čarlsa i Kamile i razmena titula zapravo je planirana ranije ove godine, ali je bila pomerena kada se papa Franja razboleo i umro. Čarls je snažno želeo da poseti Vatikan tokom "svete godine", kakva je 2025, a koju Hrišćanstvo slavi svakih 25 godina. Poseta je, kako piše agencija AP dobrodošao predah za kraljevsku porodicu od previranja kod kuće oko skandala vezanog za osuđenog seksualnog prestupnika Džerija Epstajna, s kojim je njegov brat princ Endrju imao kontakt.

Poseta se odvija u vreme kada je britanska kraljevska porodica ponovo pod intenzivnom javnom "prismotrom" zbog veza princa Endrjua sa Epstajnom. Skandal koji prati kraljevog brata ponovo se rasplamsao ove nedelje posle objavljivanja memoara Virdžinije Đufre, žene koja optužuje Epstajna.

Šezdesetpetogodišnji princ rekao je da će prestati da koristi svoje titule, uključujući titulu Vojvoda od Jorka, ali je odbacio tvrdnje Đufre. Bakingemska palata i Vlada Velike Britanije su pod pritiskom da zvanično oduzmu Endrjuu vojvodstvo i titulu princa i da ga izbace iz 30-osobne vile blizu Vindzorskog dvorca gde živi.