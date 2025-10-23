Kralj Čarls i papa Lav se zajedno molili u Vatikanu

Nova pre 1 sat  |  Autor: Nova.rs
Kralj Čarls i papa Lav se zajedno molili u Vatikanu

Tokom državne posete Vatikanu, kralj Čarls III ušao je u istoriju kao prvi britanski monarh koji je zajedno sa papom javno molio u poslednjih 500 godina.

U Sikstinskoj kapeli, pod Mikelanđelovim svodom, Čarls je sa papom Lavom XIV predvodio ekumensku službu posvećenu očuvanju prirode — temi koja povezuje njihove duhovne i ekološke poruke. Službu su pratili nadbiskup Jorka Stiven Kotrel, hor pape i dva kraljeva hora, što je predstavljalo simbolično ujedinjenje rimokatoličke i anglikanske tradicije, razdvojene još od Henrika VIII i raskida sa Rimom 1534. godine. Vatikan je događaj opisao kao „istorijski trenutak“ u
