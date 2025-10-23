Pomirenje posle Reformacije: Zajednička molitva britanskog kralja i pape

Radio 021 pre 5 sati  |  BBC News na srpskom
Pomirenje posle Reformacije: Zajednička molitva britanskog kralja i pape

Prvi put posle skoro 500 godina, zajednčka molitva pale i britanskog kralja, koji je i poglavar engleske crkve.

ANGELO CARCONI/EPA/Shutterstock Papa Lav Četrnaesti i kralj Čarls Britanski kralj Čarls Treći boravi, zajedno sa kraljicom Kamilom, u državnoj poseti Vatikanu i održao je zajedničku službu sa papom Lavom Četrnaestim, čime je postao prvi poglavar Crkve Engleske koji je to učinio od njenog osnivanja u 16. veku. Objavljeno je i da su Vatikan i britanska kraljevska porodica razmenili počasne titule. Kralj Čarls biće odlikovan papskim viteštvom, a zauzvrat će papi
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Prvi britanski monarh koji se javno moli sa papom

Prvi britanski monarh koji se javno moli sa papom

Politika pre 2 sata
Kralj Čarls i papa Lav se zajedno molili u Vatikanu

Kralj Čarls i papa Lav se zajedno molili u Vatikanu

Nova pre 4 sati
Istorijski susret u Vatikanu – šta sastanak pape Lava i kralja Čarlsa donosi vernicima

Istorijski susret u Vatikanu – šta sastanak pape Lava i kralja Čarlsa donosi vernicima

RTS pre 3 sata
Molitva za istoriju: Kralj Čarls u Vatikanu sa papom Lavom (foto)

Molitva za istoriju: Kralj Čarls u Vatikanu sa papom Lavom (foto)

Večernje novosti pre 4 sati
Istorijski susret u Vatikanu – šta sastanak pape Lava i kralja Čarlsa donosi vernicima

Istorijski susret u Vatikanu – šta sastanak pape Lava i kralja Čarlsa donosi vernicima

Danas pre 5 sati
Prvi put u 500 godina da se britanski monarh molio sa papom: Kralj Čarls u Vatikanu na službi u Sikstinskoj kapeli (video…

Prvi put u 500 godina da se britanski monarh molio sa papom: Kralj Čarls u Vatikanu na službi u Sikstinskoj kapeli (video, foto)

Kurir pre 5 sati
Britanski kralj i kraljica u Vatikanu u senci skandala princa Endrjua

Britanski kralj i kraljica u Vatikanu u senci skandala princa Endrjua

Beta pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Vatikan

Svet, najnovije vesti »

Muškarac umro nakon ujeda muve: Lekari ništa nisu mogli da urade: "Nisam mogla da zamislim da će jedan ubod dovesti do ovoga"…

Muškarac umro nakon ujeda muve: Lekari ništa nisu mogli da urade: "Nisam mogla da zamislim da će jedan ubod dovesti do ovoga"

Blic pre 14 minuta
Ministar odbrane BiH: Od danas BiH na korak bliže članstvu u NATO

Ministar odbrane BiH: Od danas BiH na korak bliže članstvu u NATO

Danas pre 28 minuta
Italijanski list o ruskoj vakcini protiv raka: Nacionalista Vučić nudi Putinu Srbiju kao „zamorče“

Italijanski list o ruskoj vakcini protiv raka: Nacionalista Vučić nudi Putinu Srbiju kao „zamorče“

Danas pre 28 minuta
Uzbuna u Litvaniji! Ruski borbeni avioni ušli u njen vazdušni prostor, NATO letelice odmah odgovorile (video)

Uzbuna u Litvaniji! Ruski borbeni avioni ušli u njen vazdušni prostor, NATO letelice odmah odgovorile (video)

Blic pre 18 minuta
Putin pozvao na nastavak dijaloga posle odlaganja sastanka sa Trampom

Putin pozvao na nastavak dijaloga posle odlaganja sastanka sa Trampom

Danas pre 1 sat