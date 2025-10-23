Pomirenje posle Reformacije: Zajednička molitva britanskog kralja i pape

Prvi put posle skoro 500 godina, zajednčka molitva pale i britanskog kralja, koji je i poglavar engleske crkve.

ANGELO CARCONI/EPA/Shutterstock Papa Lav Četrnaesti i kralj Čarls Britanski kralj Čarls Treći boravi, zajedno sa kraljicom Kamilom, u državnoj poseti Vatikanu i održao je zajedničku službu sa papom Lavom Četrnaestim, čime je postao prvi poglavar Crkve Engleske koji je to učinio od njenog osnivanja u 16. veku. Objavljeno je i da su Vatikan i britanska kraljevska porodica razmenili počasne titule. Kralj Čarls biće odlikovan papskim viteštvom, a zauzvrat će papi