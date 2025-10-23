Istorijski susret u Vatikanu – šta sastanak pape Lava i kralja Čarlsa donosi vernicima

Danas pre 6 sati  |  RTS
Istorijski susret u Vatikanu – šta sastanak pape Lava i kralja Čarlsa donosi vernicima

Skoro pola milenijuma od raskola između Anglikanske i Rimokatoličke crkve, u Vatikanu je održano zajedničko bogosluženje dveju crkava.

Bogosluženju su prisustvovali papa Lav XIV i britanski kralj Čarls III. U prisustvu poglavara Anglikanske crkve britanskog kralja Čarlsa, zajedničku službu održaće papa Lav XIV i nadbiskup Jorka Stiven Kotrel, piše RTS. Razvod Anglikanske i Rimokatoličke crkve počeo je za vreme vladavine Henrija VIII, a završio se za vreme vladavine njegove kćerke Elizabete Prve, koja je 1570. godine proglašena jeretikom u Rimu. Bilo je potrebno da prođe četiri i po veka i mnogo
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Kraljica Kamila u Vatikanu u beloj haljini: Nakon što je upoznala papu Lava xiv, prisustovala je simboličnom činu

Kraljica Kamila u Vatikanu u beloj haljini: Nakon što je upoznala papu Lava xiv, prisustovala je simboličnom činu

Kurir pre 9 minuta
Prvi britanski monarh koji se javno moli sa papom

Prvi britanski monarh koji se javno moli sa papom

Politika pre 3 sata
Kralj Čarls i papa Lav se zajedno molili u Vatikanu

Kralj Čarls i papa Lav se zajedno molili u Vatikanu

Nova pre 5 sati
Istorijski susret u Vatikanu – šta sastanak pape Lava i kralja Čarlsa donosi vernicima

Istorijski susret u Vatikanu – šta sastanak pape Lava i kralja Čarlsa donosi vernicima

RTS pre 5 sati
Molitva za istoriju: Kralj Čarls u Vatikanu sa papom Lavom (foto)

Molitva za istoriju: Kralj Čarls u Vatikanu sa papom Lavom (foto)

Večernje novosti pre 5 sati
Pomirenje posle Reformacije: Zajednička molitva britanskog kralja i pape

Pomirenje posle Reformacije: Zajednička molitva britanskog kralja i pape

Radio 021 pre 7 sati
Prvi put u 500 godina da se britanski monarh molio sa papom: Kralj Čarls u Vatikanu na službi u Sikstinskoj kapeli (video…

Prvi put u 500 godina da se britanski monarh molio sa papom: Kralj Čarls u Vatikanu na službi u Sikstinskoj kapeli (video, foto)

Kurir pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

RTSRimČarls IIILav XIV

Svet, najnovije vesti »

Ova ideja može zvučati radikalno, čak i drsko: Šta Putin zaista želi?

Ova ideja može zvučati radikalno, čak i drsko: Šta Putin zaista želi?

Danas pre 59 minuta
Muškarac umro nakon ujeda muve: Lekari ništa nisu mogli da urade: "Nisam mogla da zamislim da će jedan ubod dovesti do ovoga"…

Muškarac umro nakon ujeda muve: Lekari ništa nisu mogli da urade: "Nisam mogla da zamislim da će jedan ubod dovesti do ovoga"

Blic pre 29 minuta
"Obustavi letove, upadaju, ima ih na: Desetine!" Zemlja EU na nogama, drama na najvećem aerodromu: Kad su policajci ovo…

"Obustavi letove, upadaju, ima ih na: Desetine!" Zemlja EU na nogama, drama na najvećem aerodromu: Kad su policajci ovo videli, ostali su u šoku

Blic pre 19 minuta
Mađarski državljanin, za koga se sumnjalo da špijunira u BiH, tvrdi da nije uhapšen

Mađarski državljanin, za koga se sumnjalo da špijunira u BiH, tvrdi da nije uhapšen

Danas pre 1 sat
Ministar odbrane BiH: Od danas BiH na korak bliže članstvu u NATO

Ministar odbrane BiH: Od danas BiH na korak bliže članstvu u NATO

Danas pre 1 sat