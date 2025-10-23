Istorijski susret u Vatikanu – šta sastanak pape Lava i kralja Čarlsa donosi vernicima

Skoro pola milenijuma od raskola između Anglikanske i Rimokatoličke crkve, u Vatikanu je održano zajedničko bogosluženje dveju crkava.

Bogosluženju su prisustvovali papa Lav XIV i britanski kralj Čarls III. U prisustvu poglavara Anglikanske crkve britanskog kralja Čarlsa, zajedničku službu održaće papa Lav XIV i nadbiskup Jorka Stiven Kotrel, piše RTS. Razvod Anglikanske i Rimokatoličke crkve počeo je za vreme vladavine Henrija VIII, a završio se za vreme vladavine njegove kćerke Elizabete Prve, koja je 1570. godine proglašena jeretikom u Rimu. Bilo je potrebno da prođe četiri i po veka i mnogo