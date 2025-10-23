Đilas (SSP) o rezoluciji EP o Srbiji: Evropa se vraća po nas

Lider Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas ocenio je danas da pokušaji "raznoraznih funkcionera" vladajuće Spske napredne stranke (SNS) da umanje značaj rezolucije Evropskog parlamenta (EP) o Srbiji nisu uspeli.

"Evropa se vraća po nas", rekao je Đilas, povodom usvajanja rezolucije EP, prenela je SSP.

Kazao je da "čitavu deceniju građani Srbije čekaju da Evropska unija (EU) pokaže da joj je stalo do Srbije" i da pokaže da ne podržava one koji nas od Evrope udaljuju.

"I to se juče desilo. Iako nam se činilo da je EU nepovratno otišla svojim putem, jučerašnjom rezolucijom je pokazala da se ipak setila da je zaboravila Srbiju i vratila se po nas. Sada je sve na nama", kazao je.

Da bi krenuli ka Evropi, naveo je da moramo sa vlasti oterati organizovanu kriminalnu grupu na čelu sa Aleksandrom Vučićem.

Rekao je i da nikada oštrije i nikada konkretnije EU nije osudila Vučićev režim i podržala evropsku, demokratsku Srbiju.

"Rezolucija EP navela je sva njihova nepočinstva načinjena ne samo u poslednjih godinu dana", rekao je Đilas.

Dodao je da su precizno navedena sva kršenja vrednosti i pravila na kojima EU počiva uz predlaganje individualnih sankcija pripadnicima režima na čelu sa predsednikom Srbije.

Naveo je da "pokušaji Ane Brnabić i raznoraznih funkcionera SNS-a da umanje značaj rezolucije, da dokažu da Evropa nije promenila stav o Vučiću i SNS-u nisu uspeli".

Kazao je da je zato važno da se insistira na potpunoj primeni svega što se u rezoluciji zahteva, da se, kako je naveo, ne prave nikakvi lažni kompromisi po pitanju izbora pravog REM-a i Zakona o biračkom spisku, kao i da se u potpunosti primene sve preporuke ODIHR-a što i EU zahteva.

"To nas vodi do slobodnih i fer izbora na kojima će se jasno videti da je većina naroda za promene", rekao je Đilas, piše na sajtu SSP.