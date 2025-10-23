Hiljade ljudi na maršu u Budimpešti podržalo Orbana, na rivalskom skupu hiljade podržale opoziciju

Beta pre 2 sata

Hiljade Mađara izašlo je na ulice Budimpešte da iskažu podršku svom lideru, premijeru Viktoru Orbanu koga za šest meseci čekaju parlamentarni izbori, koji su, po svemu sudeći, za njega najizazovniji u prethodnih 15 godina, koliko je na vlasti.

Kasnije danas, pristalice jedinog Orbanovog političkog konkurenta Petera Mađara okupile su se takođe u centru Budimpešte na rivalskom skupu, svojevrsnom antivladinom protestu i prikazu podrške Mađaru i njegovoj partiji desnog centra Tisa, prenosi AP.

Oba okupljanja održavaju se na nacionalni praznik Mađarske 23. oktobar koji se obeležava u znak sećanja na neuspelu antisovjetsku pobunu koju je ugušila Crvena armija.

Učesnici okupljanja za Orbana koje organizatori nazivaju "marš mira" uzvikivali su slogane podrške mađarskom premijeru i njegovoj poruci da Mađarska rizikuje da bude direktno uključena u ruski rat u Ukrajini.

Na čelu marša na velikom transparentu piše "Ne želimo da ginemo za Ukrajinu".

Učesnici sa zastavama na kojima su nazivi gradova i sela odakle su došli iz cele Mađarske krenuli su preko Margaret mosta preko Dunava iza koga se nalazi Parlament.

Jedna učesnica rekla je da je Orban jedini političar u Mađarskoj koji može da odbrani interese zemlje od spoljnih pretnji.

"Vrlo je važno da Evropa i Mađarska sačuvaju svoju stabilnost i uverena sam da nam se preti iz mnogo pravaca i moramo da pokažemo da smo suverena zemlja", rekla je ona.

Orban koji se smatra najbliskijim partnerom ruskog predsednika Vladimira Putina u Evropskoj uniji, uporno se protivi zapadnoj podršci susednoj Ukrajini od početka ruske invazije u februaru 2022. godine.

On sebe predstavlja kao zaštitnika zemlje od rata i obradovao se kada je američki predsednik Donald Tramp prošle nedelje predložio da u Budimpešti održi samit sa ruskim kolegom Putinom o uspostavljanju mira u Ukrajini

Suprotno gotovo svakom drugom lideru EU, Orban je održao tople odnose sa Kremljom uz zauzimanje "ratobornog stava" prema Kijevu. Zalagao se za momentalno primirje u tom sukobu, ali nije se bavio time šta to može da znači za teritorijalni integritet Ukrajine i evropsku bezbednost usred nastavka ruske agresije.

Orban je na kraju marša u obraćanju svojim pristalicama optužio Brisel da koči Trampovu "misiju" da postigne primirje u Ukrajini, prenosi Frans pres.

"Brisel je rešio da vodi rat", rekao je Orban svojim pristalicama koje su mahale mađarskim zastavama ispred Parlamenta.

"Da Brisel ne koči američkog predsednika rat bi već bilo završen", rekao je mađarski premijer.

Optužio je svoje protivnike da "podržavaju rat podržavajući promenu vlade".

Mađarov skup nazvan je "nacionalni marš". I za okupljanje oko Mađara došle su desetine hiljada ljudi u Budimpeštu, a hodali su iza transparenta koji poziva na "promenu sistema".

Mađar će se kasnije obratiti okupljenima na Trgu Heroja.

Suprotstavljena okupljanja vide se kao barometar toga koji političar ima više energije u kampanji kako se približavaju izbori. Orban, koji je na vlasti od 2010, prema anketama je iza Mađarove partije Tisa i šest meseci pre izbora nastoji da oživi svoju bazu.

Međutim, političko raspoloženje u Mađarskoj poslednjih meseci otežava taj zadatak - uporna inflacija, stagnirajuća privreda i sve više navoda o vladinoj korupciji pogađaju Orbanovu vladu, dok popularnost Mađarove stranke stalno raste.

Mađar (44), advokat i bivši insajder u Orbanovoj partiji Fides, usmerio je svoju kampanju na ruralni deo, tradicionalno pouzdani blok glasača za Fides. On je nedavno završio 80-odnevni obilazak zemlje, održao je desetine skupova, držao govore i odgovarao na pitanja prisutnih.

Prošlonedeljna Trampova objava da je izabrana Budimpešta za samit sa Putinom dala je podstreka Orbanu.

Jer iako je na kraju Tramp odložio svoj samit sa Putinom na neodređeno vreme njegov predlog je postavio mađarsku prestonicu u centar svetske diplomatije zbog podrške koju joj je pružio stanar Bele kuće.

Čak je i opozicija morala povoljno da prihvati najavu o potencijalnom samitu, ali uz upozorenje da "pravi" mir ne može da se zamisli bez pozivanja Ukrajine za pregovarački sto.

(Beta, 23.10.2025)

Povezane vesti »

"Ne želimo da poginemo za Ukrajinu": Hiljade Orbanovih pristalica marširaju kroz Budimpeštu! ""Brisel je odlučio da zarati"…

"Ne želimo da poginemo za Ukrajinu": Hiljade Orbanovih pristalica marširaju kroz Budimpeštu! ""Brisel je odlučio da zarati" (video, foto)

Kurir pre 1 sat
Viktor Orban iznenadio svet: "EU tajno razmatra podelu Ukrajine — podrška je samo fasada“

Viktor Orban iznenadio svet: "EU tajno razmatra podelu Ukrajine — podrška je samo fasada“

Alo pre 1 sat
Hiljade ljudi na maršu u Budimpešti podržalo Orbana, na rivalskom skupu hiljade podržale opoziciju

Hiljade ljudi na maršu u Budimpešti podržalo Orbana, na rivalskom skupu hiljade podržale opoziciju

Radio sto plus pre 2 sata
Hiljade ljudi na maršu u Budimpešti podržalo Orbana

Hiljade ljudi na maršu u Budimpešti podržalo Orbana

Novi magazin pre 2 sata
Marš mira u Budimpešti – Orban poručuje: Nećemo ginuti za Ukrajinu

Marš mira u Budimpešti – Orban poručuje: Nećemo ginuti za Ukrajinu

RTS pre 1 sat
„Marš mira“ u Budimpešti u znak podrške Orbanu i protiv vojnih planova Brisela (video)

„Marš mira“ u Budimpešti u znak podrške Orbanu i protiv vojnih planova Brisela (video)

Politika pre 2 sata
"Slava Mađarskoj" Orban o ratu u Ukrajini: Sve bi bilo gotovo da Brisel nije omeo Trampovu mirovnu misiju

"Slava Mađarskoj" Orban o ratu u Ukrajini: Sve bi bilo gotovo da Brisel nije omeo Trampovu mirovnu misiju

Večernje novosti pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Parlamentarni izboriBudimpeštaIzbori

Svet, najnovije vesti »

Muškarac umro nakon ujeda muve: Lekari ništa nisu mogli da urade: "Nisam mogla da zamislim da će jedan ubod dovesti do ovoga"…

Muškarac umro nakon ujeda muve: Lekari ništa nisu mogli da urade: "Nisam mogla da zamislim da će jedan ubod dovesti do ovoga"

Blic pre 13 minuta
Ministar odbrane BiH: Od danas BiH na korak bliže članstvu u NATO

Ministar odbrane BiH: Od danas BiH na korak bliže članstvu u NATO

Danas pre 27 minuta
Italijanski list o ruskoj vakcini protiv raka: Nacionalista Vučić nudi Putinu Srbiju kao „zamorče“

Italijanski list o ruskoj vakcini protiv raka: Nacionalista Vučić nudi Putinu Srbiju kao „zamorče“

Danas pre 27 minuta
Uzbuna u Litvaniji! Ruski borbeni avioni ušli u njen vazdušni prostor, NATO letelice odmah odgovorile (video)

Uzbuna u Litvaniji! Ruski borbeni avioni ušli u njen vazdušni prostor, NATO letelice odmah odgovorile (video)

Blic pre 17 minuta
Putin pozvao na nastavak dijaloga posle odlaganja sastanka sa Trampom

Putin pozvao na nastavak dijaloga posle odlaganja sastanka sa Trampom

Danas pre 1 sat