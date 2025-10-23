Hiljade ljudi na maršu u Budimpešti podržalo Orbana

Novi magazin pre 1 sat  |  Beta
Hiljade Mađara izašlo je danas na ulice Budimpešte da iskažu podršku svom lideru, premijeru Viktoru Orbanu koga za šest meseci čekaju parlamentarni izbori, koji su, po svemu sudeći, za njega najizazovniji u prethodnih 15 godina, koliko je na vlasti.

Kasnije danas, pristalice jedinog Orbanovog političkog konkurenta Petera Mađara okupile su se takođe u centru Budimpešte na rivalskom skupu, svojevrsnom antivladinom protestu i prikazu podrške Mađaru i njegovoj partiji desnog centra Tisa, prenosi AP. Oba okupljanja održavaju se na nacionalni praznik Mađarske 23. oktobar koji se obeležava u znak sećanja na neuspelu antisovjetsku pobunu koju je ugušila Crvena armija. Učesnici okupljanja za Orbana koje organizatori
