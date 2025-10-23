Marš mira u Budimpešti – Orban poručuje: Nećemo ginuti za Ukrajinu

Veliki broj pristalica stranke "Fides" mađarskog premijera Viktora Orbana okupio se danas u Budimpešti na takozvanom "Maršu mira". Orban je poručio da "Mađarska kaže ne ratu i da neće da gine za Ukrajinu".

Premijer Mađarske Viktor Orban izjavio je danas da Mađarska neće ići u rat i umreti za Ukrajinu, kao i da bi rat bio završen da Brisel nije ometao mirovnu misiju američkog predsednika Donalda Trampa. "Sada smo snažna, suverena nacija koja ima dostojanstvo, koja se čuva i čuva svoju budućnost – bez obzira na to koliko puta izdajice vikali 'Slava Ukrajini'. Naš odgovor će biti samo: 'Slava Mađarskoj'", rekao je Orban obraćajući se pristalicama na "Maršu mira" na