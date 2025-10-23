Marš mira u Budimpešti – Orban poručuje: Nećemo ginuti za Ukrajinu

RTS pre 3 sata
Marš mira u Budimpešti – Orban poručuje: Nećemo ginuti za Ukrajinu

Veliki broj pristalica stranke "Fides" mađarskog premijera Viktora Orbana okupio se danas u Budimpešti na takozvanom "Maršu mira". Orban je poručio da "Mađarska kaže ne ratu i da neće da gine za Ukrajinu".

Premijer Mađarske Viktor Orban izjavio je danas da Mađarska neće ići u rat i umreti za Ukrajinu, kao i da bi rat bio završen da Brisel nije ometao mirovnu misiju američkog predsednika Donalda Trampa. "Sada smo snažna, suverena nacija koja ima dostojanstvo, koja se čuva i čuva svoju budućnost – bez obzira na to koliko puta izdajice vikali 'Slava Ukrajini'. Naš odgovor će biti samo: 'Slava Mađarskoj'", rekao je Orban obraćajući se pristalicama na "Maršu mira" na
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

"Nećemo ginuti za Ukrajinu": Budimpešta na nogama, desetine hiljada ljudi na ulicama: Orban vodi jedan skup, njegov ljuti…

"Nećemo ginuti za Ukrajinu": Budimpešta na nogama, desetine hiljada ljudi na ulicama: Orban vodi jedan skup, njegov ljuti protivnik drugi (foto, video)

Blic pre 5 minuta
"Ne želimo da poginemo za Ukrajinu": Hiljade Orbanovih pristalica protestvovalo u Budimpešti! ""Brisel je odlučio da zarati"…

"Ne želimo da poginemo za Ukrajinu": Hiljade Orbanovih pristalica protestvovalo u Budimpešti! ""Brisel je odlučio da zarati" (video, foto)

Kurir pre 1 sat
Viktor Orban iznenadio svet: "EU tajno razmatra podelu Ukrajine — podrška je samo fasada“

Viktor Orban iznenadio svet: "EU tajno razmatra podelu Ukrajine — podrška je samo fasada“

Alo pre 3 sata
Hiljade ljudi na maršu u Budimpešti podržalo Orbana, na rivalskom skupu hiljade podržale opoziciju

Hiljade ljudi na maršu u Budimpešti podržalo Orbana, na rivalskom skupu hiljade podržale opoziciju

Beta pre 4 sati
Hiljade ljudi na maršu u Budimpešti podržalo Orbana, na rivalskom skupu hiljade podržale opoziciju

Hiljade ljudi na maršu u Budimpešti podržalo Orbana, na rivalskom skupu hiljade podržale opoziciju

Radio sto plus pre 3 sata
Hiljade ljudi na maršu u Budimpešti podržalo Orbana

Hiljade ljudi na maršu u Budimpešti podržalo Orbana

Novi magazin pre 4 sati
„Marš mira“ u Budimpešti u znak podrške Orbanu i protiv vojnih planova Brisela (video)

„Marš mira“ u Budimpešti u znak podrške Orbanu i protiv vojnih planova Brisela (video)

Politika pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaBriselFacebookFejsbukBudimpeštaDonald TrampMađarskaViktor Orban

Svet, najnovije vesti »

Ova ideja može zvučati radikalno, čak i drsko: Šta Putin zaista želi?

Ova ideja može zvučati radikalno, čak i drsko: Šta Putin zaista želi?

Danas pre 1 sat
Muškarac umro nakon ujeda muve: Lekari ništa nisu mogli da urade: "Nisam mogla da zamislim da će jedan ubod dovesti do ovoga"…

Muškarac umro nakon ujeda muve: Lekari ništa nisu mogli da urade: "Nisam mogla da zamislim da će jedan ubod dovesti do ovoga"

Blic pre 30 minuta
"Obustavi letove, upadaju, ima ih na: Desetine!" Zemlja EU na nogama, drama na najvećem aerodromu: Kad su policajci ovo…

"Obustavi letove, upadaju, ima ih na: Desetine!" Zemlja EU na nogama, drama na najvećem aerodromu: Kad su policajci ovo videli, ostali su u šoku

Blic pre 20 minuta
Mađarski državljanin, za koga se sumnjalo da špijunira u BiH, tvrdi da nije uhapšen

Mađarski državljanin, za koga se sumnjalo da špijunira u BiH, tvrdi da nije uhapšen

Danas pre 1 sat
Ministar odbrane BiH: Od danas BiH na korak bliže članstvu u NATO

Ministar odbrane BiH: Od danas BiH na korak bliže članstvu u NATO

Danas pre 2 sata